Ingresos bajo la lupa: ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista que reformó la casa country de Manuel Adorni

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar, el contratista que se encargó de reformar la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio cerrado Indio Cuá. La medida exige que Tabar presente documentación vinculada a sus ingresos, actividad económica y movimientos patrimoniales.

ARCA intimó a Matías Tabar

En la investigación que se inició para esclarecer el patrimonio de Manuel Adorni, el contratista declaró que cobró en efectivo y sin emitir factura alguna por los trabajos que realizó en la vivienda. Además indicó que la suma ascendió a US$245.000 por las refacciones y remodelaciones.

En este contexto, ARCA le envió una intimación para que presente en un plazo máximo de diez días, una documentación justifique sus ingresos comprendidos en el periodo de 2024 y 2025, actividad real, facturación y detalles de las obras en la casa de Adorni, además de las compras a proveedores que se hayan realizado en el periodo mencionado.

Tabar realizó su declaración a principios de mayo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y su testimonio complicó la situación del jefe de Gabinete en la causa que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En aquel entonces confirmó que las obras costaron 245.000 dólares que fueron abonados en efectivo y sin factura. También contó que las reformas duraron unos 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y mencionó en qué sectores de la vivienda se realizaron los trabajos que incluyeron: la realización de nuevos pisos; trabajos en el baño y la cocina; la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Tabar le aseguró al fiscal Pollicita que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario y que lo hizo en dos etapas: la primera la pagó con 55.000 dólares en 2024 y la segunda lo abonó con 190.000 en 2025.

Además, reveló que mientras se llevaban a cabo los trabajos, el jefe de Gabinete alquiló otra vivienda dentro del mismo country con un gasto adicional que, según su declaración, ascendió a unos 130.000 dólares.

Ante el pedido del fiscal, el contratista entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en la obra comprada a fines de 2024 por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Con información de Noticias Argentinas