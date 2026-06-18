La oposición aliada al oficialismo en Diputados espera al Senado para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

La Libertad Avanza logró demorar por una semana más tratar en el Congreso un proyecto de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El oficialismo pudo postergar la sesión en el Senado hasta el 2 de julio, pero no pudo evitar que algunos bloques más cercanos al oficialismo en Diputados respalden la decisión de promover una iniciativa que abra el camino para una moción de censura. Dependerá en gran parte de la postura que tomó el PRO y la UCR al pedido que impulsó el peronismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el presidente Javier Milei considera que no existen motivos para desplazar a Adorni.

Voces divididas por la interpelación a Manuel Adorni

El partido del Gobierno en Diputados espera que la mesa política defina si llaman a una sesión para votar el acuerdo con los holdouts que obtuvo dictamen en las últimas horas. El objetivo es darle media sanción al proyecto de Super RIGI. Aunque por ahora es poco probable que haya una reunión entre hoy y mañana del Gabinete del Gobierno nacional.

En tanto, desde el PRO y la UCR ven cómo siguen los movimientos de sus bloques en el Senado. “No nos dicen nada, no sabemos qué es lo que quieren hacer», señaló una fuente citada por Infobae.

“El gran problema lo tiene el PRO. Salió fuerte (el partido que es Mauricio Macri) pero acá -Diputados- hay un acuerdo que incluye a Diego Santilli -dirigente del PRO y ministro del Interior de la Nación-. Entonces lo del Senado (que sí controla Macri) le resuelve poder decir que no dan quórum en Diputados total Senado lo va a resolver”, expresó un diputado opositor consignado por el medio de Buenos Aires.

“El clima es de avanzar porque además lo haríamos antes que el Senado y el que no dé quórum acá tendrá que explicar por qué su bloque sí lo hace en el Senado«, agregó.

Solo accedieron «los dialoguistas» a demorar la sesión a la espera que el Gobierno separe al cuestionado funcionario, dijeron fuentes cercanas al PRO.

«No da para más. Hay que resolver lo de Adorni», sostuvo el senador Maxiliano Abad, en diálogo con La Nación+.

Manuel Adorni y las miradas puestas para el 2 de julio en el Senado

Con Noticias Argentinas

Adorni fracasó en su intento de solo ir al Senado a exponer el 2 de julio sobre la marcha del Gobierno, ya que en forma previa deberá responder las preguntas de los senadores sobre su patrimonio, y estará expuesto a una posible moción de censura.

La decisión se adoptó en la reunión de Labor Parlamentaria, en cuyo transcurso se resolvió a propuesta de los bloques opositores tratar en la próxima sesión un proyecto para citar a una interpelación al funcionario para la misma jornada donde está previsto que Adorni brinde su informe de gestión.

La reunión de Labor Parlamentaria se realizó luego de un extenso encuentro entre la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques dialoguistas donde desde la UCR, el PRO y bloques provinciales, le anticiparon su decisión de promover la interpelación, aunque aceptaron demorar la sesión por una semana.