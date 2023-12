El DNU de Javier Milei cosecha más rechazos que apoyos en el Congreso

El presidente Javier Milei se mostró triunfante tras presentar su mega DNU para iniciar una radical desregulación de la economía, desestimó las crecientes críticas y los cacerolazos, y advirtió que habrá más medidas para “desmontar esa máquina de impedir en la que se convirtió el Estado argentino”. Lo cierto es que la avanzada abrió un frente de tensión entre los poderes y hasta varios de los circunstanciales aliados del libertario salieron a tomar distancia.

“Las repercusiones han sido verdaderamente importantísimas. Hasta en las filas propias estaban sorprendidos del nivel de profundidad en la decisión. Y les aviso que viene más, hay más”, evaluó el presidente.

Milei midió su aparición y solamente le concedió una extensa entrevista a Radio Rivadavia. Allí minimizó las protestas que se produjeron el jueves y ayer (ver página 6) tras el anuncio, y que incluyeron una movilización al Congreso de la Nación. “Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos”, lanzó.

En rigor, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye más de 300 reformas, sacudió el avispero y hasta el ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio para enviar una dura advertencia antes de iniciar su viaje a España.

“La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo. A él le cabe la responsabilidad de vulnerar groseramente las normas del Estado de Derecho”, apuntó el ex mandatario peronista.

Milei no tardó en rechazar los planteos de su antecesor. “No, la República está en riesgo con el populismo, no con la libertad. Las cosas que hemos presentado representan en su mejor forma el espíritu alberdiano”, replicó.

A las críticas se sumaron otros referentes de la ahora oposición y del sindicalismo, con la CGT a la cabeza que emprendió frenéticas reuniones y habilitó la posibilidad de un paro. En el kirchnerismo prometieron una “lluvia” de acciones judiciales.

El primer amparo colectivo lo presentó la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que integran Claudio Lozano y el sindicalista Hugo “Cachorro” Godoy, entre otros

Resistencia en los “socios”.- Pero además hubo cuestionamientos en la Unión Cívica Radical (UCR), a través de su flamante presidente Martín Lousteau y de un comunicado de la mesa nacional, en la Coalición Cívica y en la pata peronista de JPC personificada en Miguel Angel Pichetto.

“Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, se quejaron los radicales. En la misma línea se pronunció Pichetto, al remarcar que “esto es una República” y que “el Presidente debe gobernar con el Congreso”.

A diferencia del peronismo, estas observaciones apuntaron más a la forma que al contenido del DNU. Por ello habrá que ver si ese malestar resultó apenas una exposición de matices o si efectivamente complica el futuro del DNU, que deberá someterse al Congreso. La normativa indica que, para frenar el decreto, se necesita el rechazo de ambas cámaras.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, actuó con celeridad para tratar de despejar el frente en el Congreso y el jueves se trasladó a las oficinas del titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien deberá sortear el obstáculo con su par del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel. En simultáneo Francos apeló a su buena llegada a los referentes sindicales para contener.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los dueños y dueñas de las más importantes del país, apoyaron las medidas para achicar el Estado y recibieron positivamente el DNU para desregular la economía . Así lo hizo la entidad a través de un comunicado titulado “Una oportunidad histórica”. “Valoramos que el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento”, apuntaron.

Con la presentación del DNU, el libertario ratificó su voluntad de jugar a los extremos. Parafraseando a Bullrich, “o es todo o es nada”, diría.

El Jefe de Estado justifica esa jugada al señalar que el otro camino desatará una crisis aún mayor. “Hay muchas de las cosas del paquete de estabilización que a mi no me caen simpáticas pero resuelvo en la urgencia de evitar la hiperinflación”, dijo.

Aunque evitó precisar el resto de las medidas que anunciará, deslizó que en su equipo trabajan para avanzar sobre “380.000 regulaciones”. Para que todo salga a la luz, aún resta que el Presidente concrete el llamado a sesiones extraordinarias y que gire al Congreso su paquete de leyes, con el que se tratará de revertir la modificación de Ganancias y dejar sin efecto la fórmula de movilidad jubilatoria, entre otros temas.

Se presume que la convocatoria debería formalizarse en las próximas horas. En medio de las negociaciones abiertas con los mandatarios provinciales preocupados por los sacrificios fiscales en sus jurisdicciones, Milei envió otro mensaje. “No vamos a coparticipar el Impuesto al Cheque, de ninguna manera. El problema es que hoy las provincias tienen un déficit equivalente a 1 punto del PBI. No vamos a modificar las transferencias, la política de déficit cero es inamovible”, sentenció.



Las críticas de los constitucionalistas al DNU de Javier Milei

Daniel Sabsay: “El poder Ejecutivo no puede derogar nomas de fondo por medio de un decreto ya que rige de manera absoluta el principio de legalidad que como su nombre lo indica, exige que sólo por medio de una ley pueda dejarse sin efecto otra noma de igual jerarquía”.

Félix Lonigro. “Está legislado de forma tan paupérrima que desde 1994 el sistema republicano está muy afectado. No importa si el DNU avanza sobre una o trescientas leyes. La gravedad es la misma. Habrá que ver si el DNU abarca alguna atribución prohibida: leyes penales, impositivas, electorales y partidos políticos”.

Andrés Gil Domínguez. “Derogar 300 leyes y modificar más de 300 leyes mediante DNU es un intento de suma del poder público vedado por el art. 29 de la Constitución. Es la extinción del Congreso como corazón de la democracia”.

Oposición y algunos aliados gestan en el Congreso una mayoría contra el decreto

La oposición gesta una mayoría para voltear el DNU de 366 artículos que derogó y modificó numerosas normas, y exige al presidente Javier Milei que lo transforme en proyectos de ley para su discusión en sesiones extraordinarias. Esa premisa unió a Unión por la Patria con la UCR, la Coalición Cívica y el bloque Cambio Federal, que lidera Miguel Pichetto.

La Libertad Avanza corre el riesgo de que la oposición junte fuerzas para enterrar la medida. No solo sería una pésima noticia para Milei en un gobierno recién iniciado, sino que además sería la primera vez que el Congreso anula un decreto de estas características desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26.122.

La complejidad del DNU es que no tiene medias tintas: el Congreso solo puede ratificarlo o rechazarlo. Es decir, no se puede modificar el texto, como sí se podría en un proyecto de ley. Por eso es que la discusión de estas horas no pasa por el contenido, con el que muchos opositores están de acuerdo, sino por las formas y los tiempos.

Desde el extinto interbloque Juntos por el Cambio no encuentran razón para que Milei haya esquivado el debate cuando muchos acompañan “en un 90%” las reformas. El gesto es interpretado, también desde el peronismo, como el segundo ninguneo del presidente después de haber brindado su discurso de asunción de espaldas al Congreso.

En ese sentido, ayer llegó a manos del titular de Diputados, Martín Menem, el antecedente de un “mega DNU” firmado por Mauricio Macri en 2018 que también apuntaba a desburocratizar el Estado. Ante el rechazo opositor, el gobierno de ese entonces se vio obligado a dar marcha atrás y dividir el DNU en tres proyectos de ley. Eso no es lo que ocurriría ahora. Así lo afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, tras pasar por la oficina de Menem, por la que también desfilaron Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer.

Según Francos, seguirán adelante con el DNU a pesar del peligro que corre tanto en el Congreso como en la Justicia.

Para invalidar el decreto, el primer paso es constituir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Pero las negociaciones están trabadas, sobre todo en Diputados, donde no se termina de acordar la distribución de las ocho sillas totales y el peronismo puja por no perder lugares .

En la Cámara alta ya se votó que la agrupación de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y bloques federales (aquella mayoría de 39 que debutó en la primera sesión) tendrá cinco de los ocho cargos, mientras que al peronismo le quedaron solo tres.

La presidencia de la bicameral le correspondería este año a un senador. Una vez que la bicameral emita dictamen, el debate pasa a los recintos. Para dejar el decreto en pie, resulta suficiente con la aprobación de alguna de las dos cámaras, mientras que para derogarlo se requiere el voto negativo de ambas. Se vota por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes.

Lo cierto es que aún no se oficializó el llamado a extraordinarias, y aunque la bicameral puede reunirse sin esa formalidad, hay interrogantes abiertos. ¿Incluirá Milei el DNU en el temario de extraordinarias? ¿Podría tratarse en el recinto aunque no figure? ¿O se postergará para marzo? Hay bibliotecas divididas .

Clima adverso.- En el tercer piso del Congreso, el bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez y la delegación de la CGT y la CTA , coincidieron en “unificar criterios para exigir, en lo político y en lo jurídico, que se retrotraiga la situación rápidamente”. La UCR, donde hace días asumió el senador Martín Lousteau, también instó a Milei a que convoque a extraordinarias “con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento”, ya que “esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos”. También se pronunció Pichetto, jefe del bloque Cambio Federal. “Esto es una República. El presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”, opinó. Por el contrario, el PRO no hizo reparos a la legalidad del decreto.

La CGT se movilizará el próximo miércoles y hay “clima de paro”

“Hay clima de paro”, se le escuchó decir a Héctor Daer, al salir del Congreso donde dirigentes de la CGT se habían reunido con el bloque de Unión por la Patria para discutir el “decretazo” de Javier Milei. Horas después, la Comisión Directiva de la central obrera optó por convocar a una movilización para el próximo miércoles 27 al Palacio de Tribunales y llamó para día siguiente a un Confederal que “analizará un plan de lucha”. La CGT, movilizada, dejará en la justicia una impugnación formal por “inconstitucionalidad” al DNU.

La decisión fue adoptada en la cumbre convocada “urgente” por la central obrera. Más de 50 federaciones gremiales acudieron a la sede porteña de la UOCRA, muchas de ellas con mandatos de “movilización”.

“Por ahora no hay paro”, insistió el dirigente sindical. El Confederal se juntará en la sede de Azopardo el día después de la movilización, donde la CGT buscará mostrar su poder callejero ante el gobierno nacional y el protocolo anti-piquetes.



Según el ministro del Interior, Guillermo Francos, irán adelante con el DNU a pesar del peligro que corre tanto en el Congreso como en la Justicia.