El fuerte ataque de Luis Caputo a Delfina Rossi: «Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo»

«Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre», le dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, hija del excandidato a presidente por el peronismo, Agustín Rossi. El cruce en la red social X se dio luego de que la economista cuestionara una operación de recompra de deuda soberana.

La controversia se encendió cuando Rossi publicó una crítica directa a la operación, asistida por JPMorgan, donde Caputo había trabajado previamente, advirtiendo sobre posibles conflictos de interés. «1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan; 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable; 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda con ‘asistencia’ del JP Morgan y organismos internacionales ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?«, ironizó Rossi.

1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan

2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable

3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con "asistencia "del JP Morgan y organismos internacionales



¿Qué nombre le ponemos a esta obra? https://t.co/Ku0RvEeOYf — Delfi Rossi (@rossi_delfina) October 21, 2025

La respuesta Caputo fue inmediata y feroz. Aseguró que él podría ganar «más de 10 veces» en el sector privado y que trabaja dentro del Estado «por la patria». «Vos en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público», disparó contra la directora del Banco Ciudad.

Y apuntó también contra Agustín Rossi: «Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también».

Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto.



Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público.

Lo hago por la patria.

También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el… https://t.co/KWWopmsUA9 — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 21, 2025

Qué es la «Deuda por Educación» que criticó Rossi y defendió Caputo

La disputa expuso las diferencias sobre la operación anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Rossi había cuestionado el inicio de negociaciones para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana cuyo objetivo, según el Gobierno, es reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.

Esta operación, conocida como “Deuda por Educación”, implica recomprar deuda soberana argentina en el mercado y sustituirla por financiamiento a tasas más bajas, con el respaldo de agencias y organismos multilaterales. JPMorgan, el banco donde Caputo trabajó, ha sido designado como el encargado de asistir en este proceso.

Quirno afirmó en su cuenta de X que “los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”.

En 2024, Costa de Marfil se convirtió en el primer país en aplicar este esquema con el respaldo del Banco Mundial. El acuerdo contempló el canje de unos 400 millones de euros de deuda comercial a altas tasas por un préstamo en condiciones más favorables, con un plazo extendido y período de gracia.

Según el organismo, la operación permitió destinar alrededor de 330 millones de euros a la construcción de más de treinta escuelas, beneficiando a unas treinta mil niñas y niños.

Las cifras de la deuda soberana

La deuda soberana en moneda extranjera alcanza un valor de mercado estimado en 56.800 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de Salvador Vitelli, head of research de Romano Group.

A valor nominal, los compromisos suman USD 117.920 millones, de los cuales USD 92.095 millones corresponden al capital y USD 25.825 millones a intereses. “La deuda presenta una paridad promedio ponderada del 61,8%”, explicó Vitelli.

El Banco Mundial considera que esta estrategia busca mejorar el perfil de la deuda y garantizar recursos estables para el acceso y la calidad educativa, un punto que Caputo defendió, en contraste con las advertencias de Rossi sobre la transparencia en la gestión pública y la relación entre el sector privado y la toma de decisiones económicas.