Confirmado: Javier Milei hará cambios en su gabinete después de las elecciones 2025

El presidente Javier Milei anticipó que después de las elecciones nacionales realizará una reforma en la conformación de su gobierno. El objetivo es reacomodar el gabinete para avanzar con las denominadas «reformas de segunda generación» y garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo de su mandato.

Así lo expresó Milei en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública, donde afirmó: «El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos».

Cambios en el gabinete de Javier Milei: los ministros que serían reemplazados por sus candidaturas en las elecciones 2025

Estos cambios incluyen modificaciones obligadas por las candidaturas de algunos ministros y otras reestructuraciones para inyectar frescura al plantel.

Se descuenta la salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza para el Senado y deberá asumir su banca a partir del 10 de diciembre. Para sucederla al frente del ministerio, resuena el nombre de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Una situación similar se presenta con el ministro de Defensa, Luis Petri, que compite por una banca en la Cámara de Diputados. Su partida configura un enigma, dada la falta de militancia propia, lo que amplía las alternativas de cambio aún en estudio.

Otro de los ministerios sujeto a modificaciones es Justicia. Fuentes cercanas a varios funcionarios consideran un hecho el paso al costado de Mariano Cúneo Libarona. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde a Caputo, figura como uno de los nombres para hacerse cargo de la cartera, aunque desde su entorno niegan la posibilidad.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas e Infobae.