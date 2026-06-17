Video | El fuerte cruce entre Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch: insultos y desafío cara a cara

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois se cruzó hoy con dureza con el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, en un intercambio verbal que fue escalando en tensión y que incluyó chicanas y provocaciones.

Juan Grabois insultó a Bertie Benegas Lynch

Todo comenzó cuando el libertario le reclamó al presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, por haber incluido «de prepo» en la lista de oradores al líder de Patria Grande pese a no ser parte de ninguna de las tres comisiones que estaban tratando el proyecto para autorizar un plan de pago a dos fondos buitre.

Desde el fondo de la sala, Grabois reaccionó ofendido y lanzó: «No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotud…«.

Benegas Lynch le pidió silencio y sobre el insulto recibido le contestó: «Habla tanto de vos Juan, habla tanto cómo sos».

Parecía que la cosa quedaba ahí, pero cuando Grabois pudo finalmente hacer uso de la palabra, le agradeció al libertario con una ironía burlona.

«Gracias, genio», expresó el dirigente político y social, a lo que Benegas Lynch le sugirió «elevar un poquito el nivel del Congreso».

«Si lo elevo al tuyo, va a ser del nivel de tu suela, pero si querés que me apure, cállate un poquito la boca y déjame hablar», retrucó con vehemencia.

«¿Pero vos crees que me afecta algo lo que digas de mí?», le respondió Benegas Lynch, a lo que Grabois contestó: «No, me resbala».

En ese marco, el diputado oficialista acusó a su par peronista de «hacerse el picante» en público pero amable en privado.

«Después nos encontramos en la calle vestidos de jean y zapatillas y me decís ‘hola Bertie’, y después acá te haces el picante», recriminó Benegas Lynch.

Grabois negó la supuesta buena química entre ambos y desafió al libertario a resolver el conflicto fuera de la sala del anexo, en privado.

«Yo a vos no te saludé nunca. Ya estoy vestido de zapatillas y jean, si querés nos encontramos en un rato, no tengo problema», manifestó el opositor.

NA