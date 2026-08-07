Cipolletti impulsa una campaña de adopción de animales junto a Funpabia y recuerda el cronograma de castraciones

El Municipio de Cipolletti y la Fundación para el Bienestar Animal (Funpabia) lanzaron una campaña de adopción responsable con el objetivo de encontrar un hogar para más de 50 perros y gatos (cachorros y adultos) que actualmente están bajo el cuidado de la organización.

La iniciativa fue presentada durante la edición del programa de streaming del intendente Rodrigo Buteler, realizada el jueves 6 de agosto.

La campaña busca darle una nueva oportunidad a animales rescatados de situaciones de maltrato o abandono. Desde la organización remarcaron que cada perro y gato tiene una historia y personalidad diferente, por lo que tomarse el tiempo de conocerlos antes de adoptar permite realizar una elección consciente y acorde a las posibilidades de cada familia.

La iniciativa se complementa con las acciones que el Municipio lleva adelante durante todo el año a través del área de zoonosis, como castraciones y atención primaria gratuita de perros y gatos.

Funpabia trabaja en el rescate, recuperación y cuidado de animales en situación de abandono o maltrato, además de promover la concientización sobre la tenencia responsable. También articula tareas con Zoonosis y la Fiscalía en casos de rescate de animales víctimas de maltrato.

Acerca del proceso de adopción

Los perros que se entregan en adopción ya se encuentran castrados y la fundación realizará un seguimiento. En el caso de los cachorros, la adopción se concreta con un compromiso de castración al cumplir los seis meses de edad.

Antes de adoptar, se recomienda conocer la edad y el tamaño del animal, su estado de salud, las vacunas recibidas y si requiere cuidados especiales o medicación. También es importante informarse sobre su carácter y comportamiento para garantizar una convivencia adecuada.

Las personas interesadas en adoptar y que cumplan con los requisitos pueden comunicarse con Funpabia a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram, Funpabia Cipolletti, o al teléfono 2994564530.

Cronograma de castraciones y atención primaria gratuita en agosto

El área de Zoonosis recordó que durante agosto continúa el cronograma de castraciones gratuitas y atención primaria para perros y gatos en distintas partes de la ciudad.

Las castraciones se realizan en el Club San Martín (Manuel Estrada 650, ingreso por calle Chile), de lunes a viernes a las 8 y los lunes también desde las 13; en el CPC del barrio Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata), los martes y jueves a las 8; en el CPC del barrio Del Trabajo (Alberti 176), los viernes a las 8; en el CPC Anai Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay), los lunes y miércoles a las 8; y en el Salón Comunitario de Balsa Las Perlas, de lunes a viernes a las 8.

Los turnos deben solicitarse previamente a los teléfonos 299-5692877 o 299-5720311, de lunes a viernes, entre las 7 y las 14.

En cuanto a la atención primaria gratuita, se brinda los miércoles a las 12 en el Club San Martín, los viernes a las 12 en el CPC del barrio Luis Piedrabuena y de lunes a viernes, desde las 10, en Balsa Las Perlas. En todos los casos, la atención es por orden de llegada.