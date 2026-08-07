Pensiones No Contributivas: montos por invalidez y el calendario de pago de agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) validó las planillas definitivas que regularán los haberes de las Pensiones No Contributivas, durante el período de agosto 2026. En cumplimiento con la regla de movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, las prestaciones recibirán un ajuste por inflación del 1,89%, tomado del último registro oficial del INDEC.

De esta manera, las coberturas de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral y regímenes especiales contarán con certezas sobre los montos que recibirán en mano, los cuales volverán a liquidarse de forma unificada con el plus de contingencia económica en las cuentas sueldo desde la próxima semana.

ANSES: los valores oficiales de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez

La actualización periódica redefine los pisos salariales de las asignaciones asistenciales directas, manteniendo la entrega automática del bono extraordinario de $70.000 ordenado para apuntalar a los sectores con menores recursos.

Según las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los montos de cobro para las Pensiones No Contributivas en agosto 2026 quedarán estructurados de la siguiente forma:

PNC por Invalidez y Vejez : los beneficiarios de estas líneas percibirán un haber básico ajustado de $293.843,14. Al sumarse de forma automática el refuerzo estatal de $70.000, el monto final unificado de bolsillo alcanzará los $363.843,14. La acreditación no requiere trámites presenciales de fe de vida en las entidades bancarias.

: los beneficiarios de estas líneas percibirán un haber básico ajustado de $293.843,14. Al sumarse de forma automática el refuerzo estatal de $70.000, el monto final unificado de bolsillo alcanzará los $363.843,14. La acreditación no requiere trámites presenciales de fe de vida en las entidades bancarias. PNC Madres de 7 Hijos: al estar equiparada por ley al 100% de una jubilación mínima ordinaria, la asignación básica subirá a $419.775,92, alcanzando un ingreso total garantizado de $489.775,92 en mano con el bono incluido. Este grupo conserva la compatibilidad con el cobro automático de la Tarjeta Alimentar, para hijos de hasta 14 años o con discapacidad a cargo.

Para los residentes de Río Negro y Neuquén, es indispensable considerar que sobre estos haberes básicos se liquida el adicional del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), un beneficio protectorio regional que incrementa de forma sustancial el disponible líquido en las terminales automáticas locales respecto de las escalas generales del resto del país.

Fechas confirmadas en el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas de ANSES

El diseño operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social distribuirá las transferencias en cinco jornadas consecutivas, durante la primera mitad de agosto 2026, agrupando dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por día.

El cronograma confirmado para las Pensiones No Contributivas correrá bajo el siguiente ordenamiento:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto 2026.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto 2026.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto 2026.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto 2026.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto 2026.

Los titulares, tutores o apoderados pueden revisar el recibo de sueldo digital y el desglose de los conceptos liquidados, ingresando a la plataforma online o a la aplicación para dispositivos móviles Mi ANSES.

Completando el acceso seguro con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, se puede verificar el comprobante oficial de cobro y corroborar los descuentos de la obra social antes de acudir a las sucursales bancarias.