El gobernador de Santa Cruz quedó tercero en las elecciones 2025 y llamó a «oxigenar» su gabinete

El gobernador patagónico Claudio Vidal solicitó reunirse con la totalidad de su gabinete, incluyendo ministros y secretarios, en Santa Cruz. La decisión se tomó luego de que su fuerza política sufriera un revés electoral significativo al quedar en tercer lugar en las recientes elecciones, detrás del kirchnerismo provincial y La Libertad Avanza. El objetivo es reestructurar su gestión para la segunda mitad de su mandato.



Vidal, quien se unió a Provincias Unidas con su partido Por Santa Cruz, no logró obtener ninguna banca en la contienda, lo que marcó una clara derrota para el oficialismo provincial. El escenario optimista de tercios que se manejaba previo a los comicios no se concretó.



Tras conocerse los resultados, el gobernador se pronunció ante la prensa local.

«Hay que ser respetuoso, hay que seguir trabajando. Yo felicito a los ganadores. A seguir laburando. Nosotros no somos personas que están acostumbrados a bajar los brazos», declaró Vidal. Además, extendió sus felicitaciones a Juan Carlos Molina, el candidato de Fuerza Santacruceña que se impuso en la elección, y a Jairo Guzmán, postulante de La Libertad Avanza que finalizó en segundo puesto.

Cambios en el gabinete de Santa Cruz: el gobernador habría pedido la renuncia de sus funcionarios tras perder las elecciones

Fuentes cercanas a Vidal indicaron que la medida busca «reordenar el rumbo» y «fortalecer el equipo» de gobierno. La derrota electoral ha sido interpretada como una señal de alarma para la gestión provincial, impulsando la necesidad de una profunda revisión.

El gobernador tiene como propósito evaluar «el funcionamiento y la eficiencia al día de hoy de cada una de las áreas del Estado», según aseguraron desde su entorno.



Hasta el momento, no se ha definido qué renuncias serán aceptadas ni quiénes continuarán en sus puestos. Se espera que el gobernador se tome un tiempo para analizar y tomar estas definiciones, lo que podría ocurrir durante esta semana, aunque sin una fecha exacta confirmada. «Va a pensarlo bien», afirmaron allegados.