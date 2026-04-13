El Gobierno acelera la ley de patentes en Diputados: un cambio clave para la industria y el agro

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados acelerará el debate para sancionar, antes de que concluya abril, la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La iniciativa es una pieza fundamental del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones que el presidente Javier Milei suscribió en febrero pasado con su par estadounidense, Donald Trump.

La adhesión a este tratado internacional, que ya cuenta con media sanción del Senado desde 1998, implicará que una patente registrada en un país miembro tendrá validez automática por 20 años en las 158 naciones firmantes. Si bien abarca todo tipo de invenciones, el mayor impacto se espera en la industria farmacéutica, los agroquímicos y las semillas, sectores con intereses millonarios en juego.

Innovación vs. Laboratorios Nacionales

El debate, que comenzará este martes en las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General, promete ser intenso. El Gobierno sostiene que el PCT «blinda la innovación» y atrae inversiones. Según el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, adherir al tratado es un «gesto de seriedad» que permitirá a emprendedores y universidades proteger sus invenciones de forma directa, sin tener que recurrir a oficinas receptoras en otros países.

Por el contrario, los laboratorios nacionales y sectores de la oposición advierten sobre un posible encarecimiento de los remedios. Argumentan que el nuevo régimen bloquea la posibilidad de fabricar copias de fórmulas —medicamentos genéricos— que históricamente han permitido bajar los costos de los medicamentos en el mercado local.

Los compromisos del acuerdo con EE.UU.

Para cumplir con la hoja de ruta pactada con la administración Trump, el Gobierno debe ratificar el PCT antes del 30 de abril de 2026. Este es el segundo paso de un plan que ya incluyó la derogación de normativas del año 2012 que restringían el patentamiento de invenciones químico-farmacéuticas.

El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, ya avanzó en la eliminación de esas restricciones, aunque estableció un mecanismo para que los productos que ya circulan puedan seguir comercializándose sin pagar patentes. El objetivo final del Ejecutivo es adecuar el ecosistema de innovación argentino a los estándares internacionales antes de diciembre de 2027.

De no mediar imprevistos, el oficialismo confía en llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 22 de abril para convertirlo en ley.

Con información de La Nación