Jubilaciones: la Justicia declaró inconstitucional la fórmula de movilidad que regía durante el gobierno de Alberto Fernández

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de Movilidad Jubilatoria que se fijaba en la ley 27.609, la cual estuvo vigente entre 2021 y mediados de 2024 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

Tras esta declaración, ordenó reemplazar la normativa por el mecanismo previsto en la ley 27.426, que se sancionó años antes durante la gestión de Mauricio Macri.

La declaración de la Justicia

La resolución fue dictada a partir de una demanda iniciada contra Anses por la jubilada Carmen Galletta y sienta un precedente tanto para el reclamo de diferencias retroactivas como para el recálculo de la base de los haberes actuales.

El fallo que lleva la firma de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, indica que el haber de la demandante deberá ser recalculado con el esquema anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, para luego empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación dispuesto mediante el decreto 274/2024.

En sus argumentos, el magistrado Fantini marcó que la fórmula sancionada en 2020, basada en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, carecía de cláusulas gatillo o pisos de garantía frente a una aceleración inflacionaria.

Al compara el periodo comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el tribunal constató que la movilidad acumulada fue del 553,55% frente a una suba del IPC del 1.129,07% lo que representa un pérdida real del poder de compra del 46,83%. A su vez, los jueces remarcaron que los aumentos posteriores atados al IPC no corrigieron ese deterioro al aplicarse sobre una base ya depreciada.

Para recomponer el haber, la Cámara optó por restituir la fórmula de la ley 27.426 -que combinaba trimestralmente un 70% de inflación (IPC) y un 30% de variación salarial (RIPTE)-, al tratarse de una pauta previamente aprobada por el Congreso Nacional.

En consecuencia, deberán descontarse las sumas ya abonadas en concepto de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios para evitar duplicaciones. Asimismo, declaró inconstitucional el tope del artículo 9 de la ley 24.463 en caso de que genere una quita igual o superior al 15%.

A su vez, dispuso aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, aunque admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, acotando así el período exigible de retroactivos.

El fallo alcanza únicamente al expediente de la demandante y no implica un aumento automático generalizado, pero sienta un antecedente de peso para miles de litigios previsionales en trámite.