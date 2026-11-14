River venció a Gimnasia en un amistoso con los titulares en el Monumental
El Millonario se prepara para los playoffs del Torneo Clausura, en los que se enfrentará con Lanús. Los detalles.
River le ganó 2-0 a Gimnasia en el Monumental en el amistoso que disputaron los futbolistas titulares este sábado por la mañana.
Sin Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán ni Thiago Almada, Ponzio alineó como titulares a Centurión; Gio González, Otamendi, Rivero, Acuña; Andrada, Espíndola, Galván; Correa; Driussi y Beltrán.
Lautaro Rivero fue titular y relegó a Lucas Martínez Quarta, quien está en condiciones de volver tras la fecha de suspensión por la expulsión que sufrió ante Boca.
En tanto, Sebastián Driussi y Tomás Galván anotaron los tantos del equipo en un partido que duró dos tiempos de 25 minutos.
Con respecto a la fecha FIFA, las bajas de Gonzalo Montiel y de Thiago Almada (ambos titulares en la derrota de la Selección Argentina frente a Uruguay) les dieron ingreso también a Giovanni González en el lateral derecho y a Driussi, que ejerció como segunda punta de Lucas Beltrán y desplazó a Ángel Correa al puesto de enganche que usualmente suele ocupar Almada.
Por otra parte, los suplentes igualaron 1-1 contra el Lobo con los goles de Rafael Borré y Agustín Colazo, en un cotejo de igual duración que el primero.
Ezequiel Centurión; Gabriel Rodríguez, Tobías Ramírez, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Valentín Lucero; Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Felipe Esquivel fueron los que iniciaron el segundo encuentro.
Juan Carlos Portillo ingresó y sumó minutos después de su grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida el 12 de febrero ante Argentinos Juniors.
Comentarios