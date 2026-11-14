River venció a Gimnasia en un amistoso con los titulares en el Monumental

Otamendi jugó para los titulares en el amistoso ante Gimnasia en el Monumental.

River le ganó 2-0 a Gimnasia en el Monumental en el amistoso que disputaron los futbolistas titulares este sábado por la mañana.

Sin Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán ni Thiago Almada, Ponzio alineó como titulares a Centurión; Gio González, Otamendi, Rivero, Acuña; Andrada, Espíndola, Galván; Correa; Driussi y Beltrán.

Lautaro Rivero fue titular y relegó a Lucas Martínez Quarta, quien está en condiciones de volver tras la fecha de suspensión por la expulsión que sufrió ante Boca.

En tanto, Sebastián Driussi y Tomás Galván anotaron los tantos del equipo en un partido que duró dos tiempos de 25 minutos.

Con respecto a la fecha FIFA, las bajas de Gonzalo Montiel y de Thiago Almada (ambos titulares en la derrota de la Selección Argentina frente a Uruguay) les dieron ingreso también a Giovanni González en el lateral derecho y a Driussi, que ejerció como segunda punta de Lucas Beltrán y desplazó a Ángel Correa al puesto de enganche que usualmente suele ocupar Almada.

Por otra parte, los suplentes igualaron 1-1 contra el Lobo con los goles de Rafael Borré y Agustín Colazo, en un cotejo de igual duración que el primero.

Ezequiel Centurión; Gabriel Rodríguez, Tobías Ramírez, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Valentín Lucero; Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Felipe Esquivel fueron los que iniciaron el segundo encuentro.

Juan Carlos Portillo ingresó y sumó minutos después de su grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida el 12 de febrero ante Argentinos Juniors.