Fuerte choque entre dos camiones en la Ruta 22: desvían el tránsito hacia la Ruta 65

Un fuerte choque entre dos camiones ocurrió este miércoles pasadas las 16.30 sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Guerrico. El siniestro provocó un amplio operativo de seguridad que obligó a cortar el tránsito y derivar la circulación hacia la Ruta Provincial 65.

Cerca de las 18 la circulación comenzó a habilitarse de forma parcial por el sector de la banquina, mientras se aguarda la llegada de la grúa para retirar las unidades involucradas. Hasta las 20:30, la circulación continúa con demoras en ambas rutas.

Fuerte choque entre dos camiones en la Ruta 22: cómo fue el siniestro

La colisión tuvo lugar en el kilómetro 1180, un kilómetro al oeste del semáforo de la calle Félix Heredia, cuando ambos transportes circulaban en sentido de Allen hacia Roca. En ese tramo, un camión Mercedes Benz impactó por detrás a un vehículo modelo Iveco.

El camión Iveco, conducido por un hombre de 43 años se encontraba estacionado sobre la Ruta 22 esperando la liberación del semaforo. El camión Mercedez Benz no alcanzo a frenar y lo impactó de lleno.

A raíz del impacto, el frente del Mercedes Benz sufrió daños totales y su conductor, un joven de 26 años, resultó con golpes. En el lugar trabajó personal médico, Policía y Bomberos Voluntarios de Roca. La víctima fue trasladada en forma preventiva al hospital Francisco López Lima.

Fuentes del hospital informaron a este medio que al paciente se le están realizando estudios de rayos X y permanece lúcido con un collarín para estabilizar la zona afectada, bajo observación preventiva. En tanto, el chofer del camión Iveco, de 43 años, resultó ileso.

Desde el cuerpo de Seguridad Vial señalaron que en el sitio solo se registraron daños materiales. Para aliviar las filas de vehículos que se formaron en la zona, cerca de las 18 la circulación comenzó a habilitarse de forma parcial por el sector de la banquina, mientras se aguardaba la llegada de la grúa para retirar las unidades involucradas.