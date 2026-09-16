Facundo Medina festejó con un gol en la Europa League su convocatoria a la Selección Argentina

El defensor de la Albiceleste marcó su segundo tanto en el Leverkusen.

En el inicio de la Europa League hubo participación de futbolistas argentinos. Facundo Medina anotó en el triunfo 2-0 de Bayer Leverkusen ante NK Celje de Eslovenia, por la primera fecha de la liguilla de la UEFA Europa League.

El defensor argentino, que ya había anotado en la Bundesliga, completó la victoria de su equipo en el BayArena.

🇦🇷🔝 LA VOLEA DE FACUNDO MEDINA EN EUROPA LEAGUE ANTE CELJE. pic.twitter.com/zBhMan1FHE September 16, 2026

Svit Sešlar -en contra- había abierto el marcador para Bayer Leverkusen, que tuvo como titular a Facundo Medina. El defensor argentino celebró con gol su convocatoria a la Selección para los próximos tres amistosos ante Burkina Faso, Bolivia y Benín.

Medina aseguró la victoria del conjunto alemán a los 74 minutos del segundo tiempo, mientras que Ezequiel “Equi” Fernández sumó minutos desde el banco.

Por su parte, Milan no tuvo un buen debut al caer en el Giuseppe Meazza ante Benfica por 2 a 0. En el equipo portugués tuvo participación Gianluca Prestianni, ingresando en los últimos veinte minutos, mientras que Enzo Barrenechea y Claudio Echeverri no tuvieron acción en Benfica.

En tanto, Olympique de Lyon derrotó al Anderlecht de Bélgica por 2-0. El lateral Nicolás Tagliafico ingresó al inicio de la segunda etapa en el triunfo del conjunto francés.