El Gobierno oficializó un aumento para sectores de la administración pública: de cuánto es y a quiénes alcanza

El Gobierno oficializó el aumento de los sectores en el Boletín Oficial (Foto: archivo)

El gobierno de Javier Milei autorizó el aumento de salarios a un grupo en específico de trabajadores estatales dentro del sector público. La decisión fue autorizada y publicada bajo el Boletín Oficial.

El aumento está autorizado bajo el Decreto 553/2026, con la firma del presidente de la Nación junto al recientemente nombrado jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La actualización de los sueldos estatales alcanzó un acuerdo en junio por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General. Los nuevos valores entrarán en vigencia a partir del 1 de julio y el 1 de agosto.

El Gobierno aumentó el sueldo a sectores de la administración pública: cuáles y cuánto es el aumento

Docencia, Cultura y Comunicación

La medida del gobierno modifica las escalas salariales de instituciones educativas dependientes de la Nación. En la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el cargo de Rector percibirá $222.053,90 en julio y ascenderá a $226.272,93 en agosto.

Asimismo, el cargo de Bedel del ISER (Enacom) fue fijado en $118.132 para julio y $120.377 para el mes siguiente.

Para el personal docente retribuido por hora cátedra de la administración central, el valor se estableció en $8.650 (julio) y $8.815 (agosto).

Adicional por Antártida y responsabilidad fiscal

La medida presentó modificaciones en el adicional remuneratorio por servicios en la Antártida para el personal militar, con un valor fijó en $1.539.083 a partir de julio, incrementándose a $1.568.326 en agosto.

Por otro lado, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación verán actualizada su «Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional». Aquellos con títulos de posgrado y responsabilidades en la producción de sentencias de fondo percibirán un adicional de $890.556 en julio, que subirá a $907.476 en agosto.

Actualización de viáticos para el servicio exterior y Curia Castrense

La normativa también rindió renovación en la tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior y cargos extraescalafonarios. Los montos diarios varían según la región:

Zona Sur: $96.700 (julio) y $98.537 (agosto).

Noroeste y Cuyo: $79.192 (julio) y $80.697 (agosto).

Región Metropolitana y Noreste: $55.301 (julio) y $56.351 (agosto).

Otro de los sectores con aumento se dará en Curia Castrense, donde se establecieron las remuneraciones para los integrantes del Obispado. El Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 en julio y $1.943.464 en agosto, mientras que el Obispo Castrense mantendrá una remuneración equivalente a la de un Subsecretario.

Con información de NA