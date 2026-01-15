Confirmado: Javier Milei viajará a Mar del Plata para participar de otra edición del «Derecha Fest»

Confirmado: Javier Milei viajará a Mar del Plata para participar de otra edición de la "Derecha Fest"

El presidente Javier Milei confirmó que participará de la nueva edición de la «Derecha Fest». El evento político se realizará el próximo 27 de enero en la ciudad de Mar del Plata.

Javier Milei en el «Derecha Fest»: la agenda presidencial

La confirmación llegó mediante un posteo en redes sociales. Javier Milei hizo uso de su cuenta en X para repostear una promoción del evento y escribió: «Nos vemos en Mar del Plata. VLLC».

En la publicación original se anuncia que la nueva edición de Derecha Fest, «el evento más antizurdo del país», se hará en la ciudad balnearia el próximo 27. Además adelanta que en la misma habrá una «feria del libro libertaria».

El evento tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez y la Derecha Diario, dirigida por el español Javier Negre.

El viaje a Mar del Plata se suma a la agenda que el presidente ya confirmó para este primer mes del 2026. El viernes Javier Milei desembarcará en Córdoba para formar parte del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, que tendrá como atracción principal al histórico cantautor el Chaqueño Palavecino.

El fin de semana tiene en agenda un viaje exprés a Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Luego emprenderá la partida a Suiza, para disertar al Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 del mes.

Con información de Noticias Argentinas