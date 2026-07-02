El PJ Federal prepara un acto en el norte del país y busca adhesiones lejos de la interna kirchnerista

La representación del PJ buscará alejar su imagen de la interna ocurrida en Buenos Aires (Foto: gentileza)

El espacio del PJ Federal avanza con una nueva gira por el interior del país y prepara un acto en el norte argentino para fortalecer su armado político, sumar dirigentes y consolidar una alternativa peronista por fuera de la interna kirchnerista.

La decisión surgió tras una serie de diferencias entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y parte del cuerpo político del Partido Justicialista. Desde el movimiento acusan al gobernador de querer instaurar una postura kirchnerista distinta a lo que ellos defienden.

El PJ Federal trabaja en la organización de un nuevo acto político en el norte del país con el objetivo de ampliar su presencia territorial y fortalecer una construcción partidaria que busca diferenciarse de la disputa interna que atraviesa al kirchnerismo.

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que el espacio viene realizando en distintas provincias. Tras las actividades desarrolladas en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los referentes del sector analizan que la próxima convocatoria se realice en una provincia del Norte Grande.

Entre las opciones que se evalúan aparecen Jujuy y La Rioja, aunque la primera es la alternativa con mayores posibilidades.

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Dentro del espacio consideran que la pérdida de influencia del kirchnerismo en algunos distritos del norte abre una posibilidad para ampliar la base política del peronismo federal. En ese marco, aseguran que la prioridad pasa por avanzar hacia un esquema de unidad sustentado en acuerdos programáticos antes que en liderazgos personales.

La estrategia apunta a acompañar el proceso de reorganización de los partidos justicialistas provinciales, especialmente en Salta y Jujuy, donde actualmente existen intervenciones judiciales y ya fueron convocadas elecciones internas para renovar sus autoridades durante agosto.

Los impulsores del espacio sostienen que ese proceso de normalización representa una oportunidad para consolidar una estructura federal del peronismo con mayor presencia en las provincias y menor dependencia de las disputas nacionales que marcaron los últimos años.

El armado político tiene entre sus principales referentes a Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Federico Achával, quienes impulsan una propuesta que busca fortalecer al peronismo del interior y construir consensos entre dirigentes provinciales e intendentes.

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Durante una reciente visita a Santiago del Estero, Tolosa Paz sostuvo que la unidad del peronismo es necesaria para enfrentar al gobierno de Javier Milei, aunque remarcó que esa convergencia debe construirse sobre un proyecto político común y no únicamente alrededor de figuras individuales.

Olmos, Tolosa Paz y Michel lanzaron un nuevo espacio peronista. Foto: Agencia NA.

Si bien el sector coincide en la elaboración de un programa económico y una propuesta nacional, todavía no definió una candidatura presidencial que represente al espacio. Entre los dirigentes con mayor afinidad a esa construcción aparece el senador sanjuanino Sergio Uñac, aunque mantiene un recorrido político propio.

En paralelo, el PJ Federal también busca recomponer vínculos con otros sectores del peronismo del interior, entre ellos el cordobés. En ese sentido, dirigentes del espacio mantuvieron contactos recientes con representantes del gobernador Martín Llaryora, en una estrategia orientada a ampliar la articulación territorial de cara al escenario político de 2027.

Con información de Infobae