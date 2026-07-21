El Gobierno busca destrabar el paquete de reformas tras el fin del Mundial 2026 y Karina Milei convoca a una mesa política

El traspié comunicacional generado por la fallida convocatoria a los festejos de la Selección argentina y la posterior cancelación del feriado nacional quedaron atrás. La Casa Rosada busca dar vuelta la página de la fiebre mundialista y reorientar su agenda pública de forma urgente. Para ello, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes a las 13 una reunión clave de la mesa política oficialista en Casa Rosada.

El objetivo central del cónclave es acelerar el paquete de reformas prioritarias y estructurar el operativo reelección para 2027, en medio de las tensiones abiertas por los tropezones legislativos de la semana pasada y la resistencia del PRO a suspender las primarias.

El «bloqueo» en el Senado y el cambio de estrategia parlamentaria

Según reveló una reconstrucción publicada por Infobae, la cúpula libertaria busca neutralizar los costos del fallido anuncio en redes sobre la «Scaloneta», que derivó en accesos vallados y desconcierto el lunes por la mañana tras la negativa del plantel de retornar al país.

Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza para los armadores del Gobierno reside en el empantanamiento del Congreso.

La imposibilidad de debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el pasado jueves en la Cámara alta encendió las alarmas internas. En varios despachos oficiales responsabilizaron directamente a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, por la falta de acuerdos con la oposición aliada.

Frente a esta parálisis, la Casa Rosada decidió un giro táctico inmediato para sus próximas iniciativas económicas:

Cambio de cabecera: las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal —que se anunciarán formalmente esta semana con una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía— ya no ingresarán por el Senado, sino por la Cámara de Diputados .

las modificaciones a la —que se anunciarán formalmente esta semana con una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía— ya no ingresarán por el Senado, sino por la . Reforma Electoral en la mira: el Gobierno intenta blindar los votos para eliminar o suspender las PASO, un insumo considerado vital en el esquema proselitista del Ejecutivo. En el entorno de la mesa chica afirman que existe un «70% de probabilidades de aprobación», aunque admiten que el acuerdo final requiere decisiones políticas de mayor alcance.

La rosca con los gobernadores y la trinchera de Mauricio Macri

Con el receso invernal encima y un Congreso fragmentado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo «Lule» Menem, intensificaron la rosca territorial para cerrar acuerdos provincia por provincia. En ese marco, este miércoles Santilli, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán en Casa Rosada al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para rubricar la firma de un convenio de traspaso de obras viales.

El principal obstáculo en la ingeniería política libertaria no solo proviene de los mandatarios provinciales, sino también del PRO. Desde las filas de La Libertad Avanza detectan que el expresidente Mauricio Macri utiliza el rechazo de su bancada a la suspensión de las PASO para presionar y fortalecer su posición de cara a las alianzas de 2027.

Pese a las fricciones con el macrismo, los armadores oficialistas confían en sellar acuerdos electorales en al menos ocho distritos del país, proyectando alianzas consolidadas en plazas clave como Mendoza, Chaco, San Luis y Entre Ríos.