Aparecieron los recibos del vuelo privado de Adorni a Punta del Este: figura un paquete de viajes por US$40.000

Se conocieron los primeros detalles del vuelo privado que tomó Manuel Adorni junto a su familia y un periodista amigo del funcionario a Punta del Este el último feriado carnaval de febrero. Tras la serie de contradicciones que el propio Marcelo Grandio y el jefe de Gabinete incurrieron para explicar los fondos del viaje, en los recibos apareció una productora ligada a la TV Pública.

Según indicaron a La Nación fuentes judiciales, el vuelo de ida aparece pagado por la productora Imhouse, perteneciente al periodista que se desenvuelve en la televisión pública. Mientras tanto, el de vuelta figura dentro de un paquete de 10 viajes que abonó otra entidad.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, contestó Adorni a Feinmann en una entrevista en medio del escándalo por la inclusión de su esposa en el avión presidencial para ir a Nueva York.

Deslomarse tiene sus beneficios, gente. Podés clavar escapada a Punta en jet privado aunque no cierre con tu declaración jurada. Cuando sos funcionario público, estas cosas no son parte de tu “vida personal”. Para algún desprevenido, el del video es Adorni https://t.co/rGga8poGvo pic.twitter.com/tdQW1WilkS — Manu Jove (@manujove) March 12, 2026

Al poco tiempo, Grandio explicó con respecto al viaje a Uruguay: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

Días después, el exvocero presidencial dio una nota con Luis Majul en el que afirmó que pagó un monto inferior a los US$4.000: «No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes».

Según los recibos que recibió el juez federal Andrés Lijo de la empresa que fue contratada para los viajes, Alpha Centeauri S.A, el viaje de ida se abonó en pesos argentinos por un monto similar a US$4.830. Mientras tanto, el vuelo de vuelta quedó dentro del paquete que tiene un costo superior a los US$40.000.

Qué investiga la Justicia sobre los vuelos de Adorni

Ahora, la investigación giró para determinar quién compró ese paquete por 10 vuelos y, según trascendió, no se trataría de una figura pública, sino más bien de una persona residente de Uruguay. De esta manera, la Justicia prepara un exhorto diplomático para solicitar información al país vecino.

Asimismo, el juez solicitó a los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando que brinden la documentación vinculada a ese viaje y los registros de las cámaras de seguridad.

Y es que, además de certificar quién pagó los viajes, la Justicia busca chequear si se cumplieron todos los protocolos aeropuertarios, principalmente los trámites de Migraciones y Aduana.

Según figura en la causa, estas medidas tienen el fin de «resguardar los elementos probatorios», mientras que la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita sumó otras solicitudes.

“Se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”, sostiene el expediente.

En cuanto a la Aduana, requirieron que informe «si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, también se pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.

La investigación surge de uno de las tres expedientes judiciales contra el jefe de Gabinete, el cual fue promovida por la denuncia que radicaron los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

La otra fue promovida por la diputada Marcela Pagano, quien solicitó investigar un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.

Entre las dos variantes que investigan las autoridades para encuadrar el caso es posible enriquecimiento ilícito (en caso de que Adorni tuviera un crecimiento patrimonial injustificable) o un presunto recibimiento de dádivas.