La embajadora de Israel en Argentina alertó sobre el antisemitismo global: «Hay más atentados»

El antisemitismo a nivel global atraviesa una etapa de marcada preocupación y expansión, según advirtió recientemente la diplomática Ahuva Spieler Reshef, quien asumió a comienzos de octubre como embajadora de Israel en Argentina.

Durante una entrevista, la representante oficial remarcó que este fenómeno combina posturas tradicionales con expresiones contemporáneas de antisionismo. La jefa de la misión diplomática detalló que el crecimiento de las hostilidades se refleja de manera concreta en la seguridad de las representaciones extranjeras.

Según informó el medio de noticias Infobae, desde el cruento episodio registrado el 7 de octubre de 2023 (ataque orquestado por Hamas), la comunidad internacional contabilizó decenas de ataques dirigidos específicamente contra delegaciones israelíes en distintos puntos del planeta.

La escalada del antisemitismo y el recuerdo del terrorismo

Al profundizar sobre el contexto regional e internacional, la embajadora enfatizó que las organizaciones dedicadas a monitorear estos episodios confirman una tendencia en constante ascenso. A su entender, la desinformación actual genera confusión en gran parte de la sociedad, dificultando la distinción entre los conceptos históricos del odio racial y el rechazo político al Estado de Israel.

Por otra parte, Spieler Reshef recordó que la República Argentina conoce profundamente las consecuencias trágicas del terrorismo internacional. El país sufrió en carne propia los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la AMIA en 1994, antecedentes que sitúan a la nación sudamericana en una posición de extrema sensibilidad ante esta problemática.

Ante este escenario de tensiones globales, la diplomática valoró especialmente el protagonismo que asumió el país durante el corriente año al liderar la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La capital argentina se prepara para recibir próximamente a delegaciones de diversas naciones en el marco de su congreso anual destinado a preservar la memoria histórica.

La guerra en Medio Oriente.

Consultada sobre las repercusiones geopolíticas del conflicto en Medio Oriente, la representante fue terminante al rechazar cualquier intento de justificación hacia las organizaciones armadas. Sostuvo que desviar la responsabilidad sobre las víctimas y culpar al Estado agredido carece de fundamentos lógicos frente a los hechos vividos.

En el plano bilateral, la funcionaria destacó la sintonía política existente con la administración que encabeza el presidente Javier Milei. Desde la perspectiva del gobierno israelí, la actual gestión nacional representa un aliado firme que comprende cabalmente los desafíos de seguridad que afronta el mundo occidental.

La conexión aérea y expectativas de gobierno en Israel

Como parte de los proyectos orientados a estrechar los vínculos comerciales, culturales y turísticos, Spieler Reshef anticipó la puesta en marcha de un vuelo directo operado por la aerolínea El Al. Esta nueva ruta aérea conectará de forma directa a Israel con Argentina en el transcurso de las próximas semanas, facilitando el tránsito de pasajeros y optimizando la logística binacional.

En otro orden de temas, la embajadora se refirió a la situación política interna de su país tras los recientes comicios legislativos. Explicó que el sistema parlamentario israelí, estructurado sobre la base de 120 bancas en la Knesset, históricamente requiere de acuerdos multipartidarios debido a la fragmentación de fuerzas que impide mayorías absolutas individuales.

Mientras el presidente israelí aguarda la presentación de los resultados definitivos para definir el mandato de conformación del nuevo gabinete, Benjamín Netanyahu permanece al frente del Poder Ejecutivo en calidad de transición. La diplomática concluyó reafirmando su optimismo respecto a su gestión en Buenos Aires, destacando la cálida recepción institucional y social recibida desde su llegada.