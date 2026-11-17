Con el cierre del año cada vez más cerca, al oficialismo le preocupan los proyectos que aún no lograron debatirse en el Congreso. En este sentido, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en su habitual conferencia de prensa de este martes que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias.

Sesiones extraordinarias: el anuncio de Ravier

El funcionario adelantó que se realizarían «en las primeras semanas de diciembre», aunque evitó precisar qué iniciativas integrarán el temario. El anuncio llegó hacia el final de su intercambio con los periodistas acreditados, luego de que le consultaran si el Ejecutivo respaldará la ley de Ludopatía, que perderá estado parlamentario si no se discute antes de que concluya el período legislativo.

Si bien no se manifestó respecto a la ley para tratar la ludopatía, Ravier expresó: «Las sesiones extraordinarias van a ocurrir en las primeras semanas de diciembre, por lo menos. No puedo decir qué proyectos van a entrar en las sesiones extraordinarias. Es algo que cuando se convoque, se sabrá».

Este mes termina el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y el Gobierno todavía tiene una batería de proyectos clave pendientes de tratamiento. Entre ellos, el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral, que incluye la eliminación de las PASO. Aunque en el oficialismo buscarán acelerar, ya prevén un escenario de negociación extendida.

También están en carpeta la Ley Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (con la reposición de la Ley de Tierras), Discapacidad, el Súper RIGI y la nueva ley de Salud Mental, entre otros.

A su vez, la Ley de Ludopatía perderá estado parlamentario si no se vota. En un nuevo desmarque de la Casa Rosada, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anunció que empezarán a discutirla «en las próximas semanas».

Por estas razones, se descuenta que el presidente Javier Milei convocará a extraordinarias, como mínimo, durante diciembre. Si bien existe la alternativa de prorrogar las ordinarias, en ese caso el temario no quedaría limitado únicamente a los pedidos del Ejecutivo.