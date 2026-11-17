El oficialismo buscará este martes, 17 de noviembre, firmar el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, con el objetivo de dejar preparado el terreno para llevar la iniciativa al recinto el próximo miércoles.

Para lograrlo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto «Bertie» Benegas Lynch, se reunirá a las 16 horas en una instancia clave, ya que el artículo 106 del reglamento establece el 20 de noviembre como fecha límite para dictaminar dentro del período de sesiones ordinarias.

Presupuesto 2027: acuerdos y apoyos

De acuerdo con información publicada por Noticias Argentinas, el Gobierno llega a esta reunión tras haber consolidado una serie de entendimientos previos con bloques aliados y gobernadores provinciales.

Hacia fines de la semana pasada, el oficialismo acercó posiciones con el PRO luego de acordar la incorporación de las prórrogas a las leyes de autopartismo, que contemplan beneficios fiscales para la producción nacional. A esto se sumaron la aprobación de la solicitud de endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y los avances en las tratativas por el pago de la deuda de coparticipación porteña, puntos destacados por el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo.

En paralelo, las negociaciones incluyen el compromiso de garantizar fondos para la nueva ley de discapacidad, cuyo tratamiento final aguarda en el Senado, y el diálogo entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en torno a un pedido del PRO para reducir el impuesto al huevo y sus derivados. Por su parte, la Unión Cívica Radical acompaña los lineamientos generales de la iniciativa, aunque mantiene observaciones respecto al presupuesto universitario: mientras el Ejecutivo asignó 7,3 billones de pesos para el sector, los rectores nacionales solicitan una partida cercana a los 11 billones.

En cuanto al esquema de firmas y apoyos parlamentarios, el titular del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, acompañará el dictamen oficialista con disidencias parciales. A su vez, la postura de los dos diputados de Provincias Unidas aparece como un factor relevante de cara a la votación final en el recinto, donde los números serán determinantes para la aprobación de cada artículo.

El tramo final de las conversaciones entre la Nación y los mandatarios provinciales también abarca partidas destinadas a obras públicas, la cobertura de los déficits de las cajas jubilatorias de trece provincias y el reclamo de los gobernadores por la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, cuya recaudación piden que se destine efectivamente al mantenimiento vial.

Asimismo, los mandatarios de Tucumán (Osvaldo Jaldo), Salta (Gustavo Sáenz), Jujuy (Carlos Sadir), Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y Córdoba (Martín Llaryora) impulsan la reactivación del debate por la Ley de Biocombustibles, un proyecto que permanece detenido en la Cámara baja debido a los planteos de legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa en resguardo de las pequeñas y medianas empresas de sus distritos.