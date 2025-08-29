El Gobierno de Javier Milei definió la fecha del sorteo para la distribución de la publicidad electoral

El Gobierno de Javier Milei definió una fecha sobre la publicidades en el contexto de las elecciones nacionales para diputados y senadores que tendrán lugar el 26 de octubre. Se fijo este viernes en el Boletín Oficial. Para cuándo se definió.

«Resulta pertinente invitar a presenciar el sorteo a los apoderados de las agrupaciones políticas que participen de las Elecciones Legislativas«, señalaron en los considerandos de la disposición.

Qué fecha se fijó para el sorteo de publicidades electorales

En la disposición se fijó el 11 de septiembre de 2025, a las 11, «como fecha para el sorteo de asignación de espacios para la publicidad electoral para las Elecciones Legislativas de este año».

Por otro lado, indicaron que se implementarán los sistemas que permitan la transmisión digital del sorteo y se informará el enlace correspondiente en las redes sociales de la Dirección Nacional Electoral.

«Invítase a los apoderados de las agrupaciones políticas que participen de las Elecciones Legislativas, convocadas para el día 26 de octubre del año en curso, a presenciar el sorteo, e impleméntense los sistemas que permitan su transmisión por el canal de YouTube @InfoDINETV e infórmese el enlace correspondiente en las redes sociales de la Dirección Nacional Electoral.

Al mismo tiempo, se comunicó que se estableció que la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral l «arbitrará los medios para la notificación de los resultados del sorteo a los servicios de comunicación audiovisual».

A continuación, la disposición completa: