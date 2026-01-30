El Gobierno de Javier Milei recomendó «no viajar» a Cuba ante la crisis energética y el escenario de evacuaciones

La Cancillería argentina recomendó evitar o posponer viajes turísticos a Cuba «ante el deterioro de las condiciones de vida» en la isla. La advertencia oficial se difundió en medio de la crisis energética y la escasez de insumos básicos. En las últimas horas, Estados Unidos anunció que impondrá aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

Crisis en Cuba: la Cancillería argentina pidió evitar viajes

El comunicado advirtió sobre “faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”. Además, recordó los canales de asistencia consular disponibles ante inconvinientes.

La Habana: embajadas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de evacuación ante el agravamiento de la crisis.

La advertencia se conoció luego de que se informará que embajadas y empresas internacionales comenzaron a revisar protocolos de emergencia ante el agravamiento del escenario en Cuba y la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel. El presidente Donald Trump afirmó que la isla está “al borde del colapso”, según declaraciones reproducidas por la agencia EFE.

Planes de evacuación y contactos con ciudadanos extranjeros

Según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas de cerca de una decena de países, las sedes extranjeras en Cuba actualizaron listados de ciudadanos y protocolos de evacuación.

Embajadas y empresas activaron planes de evacuación ante la presión de Estados Unidos. Foto: AFP.

En el ámbito privado, la multinacional británica Unilever evacuó a las familias de sus trabajadores extranjeros, de acuerdo con dos fuentes cercanas a la compañía citadas por EFE.

Limitada reserva de petróleo y crisis energética en Cuba

La crisis energética se convirtió en uno de los principales factores de preocupación en la isla. Datos de la consultora Kpler, publicados por Financial Times, indican que Cuba cuenta con reservas de petróleo para apenas 15 o 20 días de consumo.

Estados Unidos aedmás forzó el cierre del suministro de petróleo venezolano, principal fuente de crudo para La Habana hasta noviembre. México, que había incrementado los envíos en 2024, suspendió despachos tras advertencias de la Casa Blanca. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los envíos previos como una “decisión soberana” y los vinculó a ayuda humanitaria.