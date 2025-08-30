El Gobierno de Javier Milei revisa la labor de Diego Spagnuolo: detectó errores en las bajas de pensiones por discapacidad

El Gobierno de Javier Milei inició una revisión de las bajas de las pensiones por invalides. Fue luego del escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad, luego de las audios que se conocieron de Diego Spagnuolo, extitular de Andis. En las primeras evaluaciones se detectaron errores.

Presuntas coimas en Dispacidad: detectan errores en bajas de pensiones

En la revisión del Ejecutivo sobre la labor de Spagnoulo, además de los contratos con la droguería Suizo Argentina, se evaluaron otros puntos.

“Hubo errores y lo estamos investigando. La revisión de las pensiones por discapacidad va a continuar, pero es cierto que algunas fueron dadas de baja de manera incorrecta”, reveló una fuente oficial según citó Infobae.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición en Diputados el miércoles pasado dijo que se dieron de baja 111.463 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Según la información que se presentó a los legisladores, del casi millón de citaciones, la mitad no respondió. Además se supo que hubo algunos puntos como Chaco, donde el 79,08 % de las citaciones no llegó a destino.

Cuántas pensiones por discapacidad se dieron de baja

El vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa realizada el 8 de agosto sostuvo que «en el marco de la revisión de pensiones por discapacidad» la Andis había suspendido más de 100.000 pensiones, «concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión“,

Informó en ese entonces que según cálculo del Ejecutivo nacional se trató de un “ahorro” de 35 mil millones de pesos mensuales.

Afirmó que entre 2003 y 2015 «la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000«.

Alejandro Vilches, el interventor designado para Andis

El 22 de agosto, el Gobierno nacional comunicó que a través del Decreto 601/2025, el presidente Javier Milei, designó a Alejandro Vilches como interventor de Andis. Indicaron que el objetivo fue «evaluar el funcionamiento» de la agencia «y asegurar una gestión eficiente y transparente».

Ampliaron que «la intervención del organismo buscará acelerar el proceso de auditoría y fiscalización de las pensiones por invalidez laboral para garantizar un sistema justo que asista a quienes realmente lo necesitan»

Además, anticiparon «un trabajo de reordenamiento y optimización del gasto que permita regularizar la situación de los prestadores y que asegure que los recursos disponibles se destinen a mejorar prestaciones de las personas con discapacidad».