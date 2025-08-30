Qué se sabe de los audios atribuidos a Karina Milei y cuál fue la primera reacción del Gobierno

Este jueves se difundieron audios atribuidos a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Si bien la hermana del presidente no hace referencia a las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), el canal de streaming Carnaval, el cual los sacó a la luz, reveló que serían los primeros de una serie que publicarán más adelante. Cuál fue la primera reacción del Gobierno.

Los audios difundidos duran tan sólo solo unos segundos y por el momento carecen de contexto. En principio, se escucha presuntamente a Karina Milei decir: «Nosotros no podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, gente».

Después se dificulta aún más su entendimiento, ya que la secretaria comienza a titubear, y finalmente agrega: «Acá no tienen que estar la 24 horas… Yo entro a las 8 y me voy a las 11 de la noche de la casa Rosada».

Los audios fueron difundidos en el canal de streaming Carnaval, el mismo sitio en el que se diseminaron los audios del ex abogado personal de Javier Milei y titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Pese a que los audios se difundieron en medios del escándalo, a Karina Milei no se la escucha hacer referencia a las presuntas coimas en Andis.

Asimismo, en el programa anticiparon que los archivos revelados son sólo la «puntita» de una serie que darán a conocer.

La primera reacción del Gobierno tras los presuntos audios de Karina Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó la primera reacción oficial del hecho a través de sus redes sociales este viernes.

«Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada«, dijo el funcionario en su cuenta de X.

De esta manera, Adorni reveló que la conversación de Karina Milei -en caso de corroborarse- habría sido registrada en Casa Rosada, un dato que no se tenía en cuenta hasta el momento.

A la vez, también sostuvo que la difusión de estos audios a 10 días de la elección provincial de Buenos Aires confirma que «todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación«.

Según manifestó, el objetivo del caso es «desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral».

En tanto, el presidente compartió la publicación tres veces con comentarios que agregaron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza; y Pilar Ramírez, presidenta del espacio libertario en CABA.

Primero, Menem compartió la publicación de Adorni con la acotación «Grave» y un cuadrado rojo.

Por su parte, Ramírez indicó: «No nos van a correr. No nos van a amedrentar. Vamos a seguir con más fuerza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede«.

Finalmente, y en mayúscula, Santillan denunció una operación política: «A NO DEJARSE PSICOPATEAR: ESTAMOS EN LA HISTÓRICA REGLA DE LOS 15 DÍAS PRE ELECTORALES: OPERAR PARA GENERAR OPINIÓN PÚBLICA EN CONTRA DE LA TENDENCIA GANADORA. El kirchnerismo es siempre y en todo momento un fenómeno inmoral basado en el terror a su desaparición. VAN A HACER TODO LO NECESARIO PARA NO DESAPARECER. FIN».



Presuntas coimas en el ANDIS: Eduardo Kovalivker entregó su teléfono y la Justicia avanza en la causa

El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la orden de requisa judicial que investiga supuestos pagos ilegales en la provisión de medicamentos (ANDIS).

La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se inició tras la difusión de audios del exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo. En las grabaciones, se describe un presunto esquema de corrupción y se menciona directamente a la firma de la familia Kovalivker como partícipe.

El empresario, acompañado por su abogado, entregó su teléfono celular para ser peritado. Con esta medida, la Justicia busca sumar evidencia a la causa en la que también están implicados sus hijos, Jonathan y Emmanuel, quienes ya habían sido notificados de la misma orden judicial.

El teléfono de Emmanuel, uno de los dueños de la droguería, fue secuestrado la semana pasada durante un allanamiento en su domicilio en Nordelta, donde intentaba escapar en su vehículo. Dentro del auto, los investigadores encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, distribuidos en sobres.

Por su parte, Jonathan Kovalivker logró abandonar el barrio privado antes de la llegada de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, días después se presentó en tribunales para cumplir con la orden del juez. Ambos hermanos entregaron sus celulares, pero no facilitaron las claves de acceso, lo que presenta un desafío para los peritos judiciales.