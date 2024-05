El gobierno de Milei admitió que tiene 5 millones de kilos de alimentos sin repartir y acusó a «la gestión anterior»

Distintas organizaciones sociales y religiosas en todo el país, inclusive de las provincias de Neuquén y Río Negro, vienen reclamando hace meses la falta de asistencia a los comedores barriales por parte del ministerio de Capital Humano. Ayer el vocero presidencial Manuel Adorni admitió que hay cinco millones de kilos de comida para los comedores sin repartir, que quedaron de la administración del expresidente Alberto Fernández y negó que estuvieran próximos a vencer, como señalaban versiones periodísticas.

“Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, explicó Adorni.

“Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (…) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, señaló.

Aseguró que los alimentos se van a repartir y “van a llegar a la gente que tiene que llegar” aunque no brindó cuáles son los destinos ni los plazos a cumplir, informó el Diario.Ar

Ayer el sitio El Destape publicó información que indicaba que los alimentos almacenados estaban por vencerse, dato que el vocero presidencial negó rotundamente y aseguró que “no están por vencerse”.

Agregó que según les informó el Gobierno nacional, «la gestión del presidente Milei no realizó ninguna compra de alimentos desde diciembre». Las organizaciones sociales y religiosas que gestionan comedores y merenderos en todo el país no recibieron nada hasta el momento, algo que vienen denunciando desde la asunción del nuevo gobierno.

Entre los alimentos sin distribuir en los depósitos del exministerio de Desarrollo hay yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne. También hay arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.

El hambre en Neuquén y el Alto Valle se choca con comedores en crisis

El hambre es la peor cara de una crisis económica. En Argentina son cada vez más las personas que no logran alimentarse adecuadamente, y Neuquén y Río Negro no están exentas de ese drama. A la inflación, al desempleo y a la informalidad, se le suman ahora comedores y merenderos comunitarios con una capacidad de respuesta más limitada.

Diario RÍO NEGRO ha relevado la situación en comedores y merenderos de las ciudades de Neuquén, General Roca, Cipolletti y Cinco Saltos. En todos los casos, los encargados dieron cuenta de una demanda creciente de comidas y, a la vez, de una reducción en la cantidad de mercadería que reciben.

El Banco Patagónico de Alimentos (BPA) es uno de los grandes proveedores de ese tipo de entidades en la región del Alto Valle del río Negro y Neuquén. Se trata de una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es contribuir a la reducción del hambre, de la malnutrición y del desperdicio de alimentos.