El Gobierno de Milei anuló la entrega de tierras del parque Nahuel Huapi a mapuches

El Gobierno de Javier Milei reiteró su posición de poner fin a las cesiones de tierras a mapuches en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El Ministerio de Justicia confirmó este martes que se procedió a la anulación de los acuerdos establecidos en el área protegida durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

«Este gobierno no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley», señaló el ministerio en un comunicado.

Indicó que se anularon los acuerdos que había cedido tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi «a grupos criminales autodenominados mapuches, quienes han estado implicados en reiterados actos de usurpación y destrucción de bienes públicos y privados en nuestro país».

En el mensaje, sostuvo que «lejos de aplicar las sanciones que la ley prevé para estos crímenes,

el gobierno anterior optó por regalar tierras del Estado a estos delincuentes, atentando no solo contra el patrimonio nacional sino también contra los derechos de todos los argentinos».

El comunicado del Ejecutivo nacional fue luego que el lunes por la tarde, se conociera la sentencia a siete integrantes del pueblo mapuche por el delito de usurpación de dos predios de la Administración de Parques Nacionales en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. Fueron condenados con penas máximas de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

El Gobierno dijo que en Parques Naciones solo flameará la bandera argentina

En mayo de este año durante la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno Nacional decidió restituir a la Administración de Parques Nacionales dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi. Manifestó que la gestión anterior había entregado terrenos nacionales a agrupaciones políticas y a “presuntas comunidades indígenas sin demostrar pertenencia”.

Y agregó: «Los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina”