¿Cuándo cobrás $78.000? La Justicia obliga a continuar con el plan Volver al Trabajo

La situación del programa Volver al Trabajo dio un giro inesperado este 22 de abril 2026 tras una resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. A pesar de que el Ministerio de Capital Humano había anunciado el fin del plan y el cese de las transferencias directas de $78.000, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo que exige la continuidad de la asistencia económica.

El fallo argumenta que la interrupción del beneficio, sin un mecanismo sustitutivo que garantice la seguridad alimentaria, vulnera derechos fundamentales de los titulares. En consecuencia, el Estado Nacional debe dar marcha atrás con la baja de Volver al Trabajo y asegurar la liquidación de haberes mientras se resuelve la cuestión de fondo, lo que ha generado una reconfiguración urgente de las partidas presupuestarias del organismo.

Calendario y montos: cuándo se cobra Volver al Trabajo tras la orden judicial

Con la vigencia de la cautelar, la expectativa se traslada al cronograma de depósitos gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Aunque históricamente el pago de Volver al Trabajo se realizaba entre el día 5 y el 15 de cada mes, el Ministerio de Capital Humano deberá informar en los próximos días si la reestructuración administrativa permite cumplir con esos plazos para mayo 2026.

Es importante recordar que el monto de Volver al Trabajo permanece congelado en $78.000, ya que la Justicia ordenó la continuidad del beneficio pero no su actualización. Los beneficiarios podrán consultar el estado de su liquidación y la fecha exacta de acreditación a través de la plataforma «Portal Empleo» o en la aplicación Mi Argentina, verificando que su perfil siga activo tras este revés judicial que frenó el traspaso masivo a los cursos de capacitación sin pago.

Ministerio de Capital Humano: el impacto del fallo en el pago de Volver al Trabajo

Ante la orden judicial, el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la medida, pero aclaró que por el momento debe acatar el restablecimiento de los pagos. La reanudación del programa Volver al Trabajo implica que los beneficiarios de entre 18 y 59 años volverán a percibir la asignación mensual no remunerativa de $78.000 a través de ANSES.

Sin embargo, desde la cartera que dirige Sandra Pettovello advirtieron que esta decisión obliga a suspender otras políticas planificadas, como el nuevo sistema de vouchers de formación laboral «Formando Capital Humano» y la implementación de la doble escolaridad en sectores vulnerables.

Para los titulares de Volver al Trabajo, esta novedad significa que el calendario de mayo 2026 vuelve a estar activo bajo las mismas condiciones de compatibilidad e incompatibilidad que regían anteriormente.