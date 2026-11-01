El Gobierno define los últimos detalles del protocolo por la visita del papa León XIV y el posible cruce con Victoria Villarruel

La Casa Rosada y el Vaticano mantienen una silenciosa puja protocolar a siete días de la llegada de León XIV a la Argentina. El 8 de noviembre, volará desde Montevideo a Buenos Aires, y en la previa, Javier Milei formalizó un pedido que tomó por sorpresa a la diplomacia papal y que por ahora no fue respondida formalmente por el Sumo Pontífice.

El cortocircuito fue confirmado por Infobae. A esto, se suma que el gobierno intenta manejar la presencia oficial de Victoria Villarruel durante la gira papal. No hay visita de León XIV al Congreso, y Balcarce 50 aún no invitó a la Vicepresidente al encuentro protocolar previsto en el Edificio Libertad. Frente a esto, el Senado le pidió formalmente a Cancillería que la titular de la Cámara alta sea invitada a formar parte del grupo de autoridades para recibir al Papa.

En medio de estas desavenencias, el presidente Javier Milei le envió un mensaje al papa en su visita a Neuquén este domingo 31 de octubre, en la inauguración de un templo evangélico: «Lo esperamos con los brazos abiertos, dichosos de ser bendecidos con su presencia».

Los últimos detalles de la recibida del papa León XIV a la Argentina

La primera escala de León XIV es en Uruguay, y luego llegará a Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas.

El protocolo del Vaticano asumía que Milei esperaría en la pista. Sin embargo, desde Cancillería revelaron que, cuando León XIV aterrice en Buenos Aires, Milei pretende saludar al Papa adentro del avión y bajar por las escalerillas junto a él. Luego, planeaba recibirlo oficialmente en su despacho de la Casa Rosada.

Sin embargo, el Vaticano optó por el silencio como respuesta protocolar. En contraposición, tanto Yamandú Orsi en Montevideo como Keiko Fujimori en Lima estarán en la pista de aterrizaje. Además, ambos mandatarios no solicitaron saludar a León XIV a bordo del avión papal.

Al margen de las desavenencias protocolares, León XIV tiene una apretada agenda que se extiende por la Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba. El Papa visitará al Cottolengo Don Orione y dará misas en Palermo, Luján y la ciudad de Córdoba. Además, se encontrará con sindicalistas, empresarios y líderes sociales, y protagonizará una Vigilia de Oración con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

León XIV tendrá muchísima actividad pastoral en contraste con una visita oficial a la Casa Rosada y un evento protocolar con el establishment argentino en el Palacio Libertad. La agenda papal y el discurso aguardado de Milei en el ex CCK exhibirán las distintas miradas que tienen sobre el papel del Estado, la educación, la pobreza y los planes de ajuste.

Es posible conocer y entender qué piensa León XIV sobre estos asuntos claves de la Argentina a través de su exhortación apostólica Dilexi te. Este texto será el eje de sus misas, así como Magnifica humanitas, su primera encíclica sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad moderna. El contraste de los argumentos religiosos y seculares del Papa con la mirada ideológica de Milei es inmediato.

Sobre la pobreza, el Papa sentencia: «Más allá de los datos —que a veces son ‘interpretados’ en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave—, la realidad general es bastante clara». Y agrega: «Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que ‘nacen nuevas pobrezas'».

El Pontífice alerta que en el modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Además, plantea interrogantes sobre si los menos dotados no son personas humanas o si los débiles no tienen nuestra misma dignidad. Asimismo, cuestiona si los nacidos con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir.

León XIV afirma que de la respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. Expresa: «O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad».

El texto cierra con una fuerte advertencia si no se toman las cosas en serio. Sostiene que continuaremos así, de manera explícita o disimulada, con la legitimación del modelo distributivo actual. Define a este modelo como uno «donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo».

La resolución del Senado y la jugada de Villarruel

A poco de la llegada del Sumo Pontífice, el Senado aprobó a mano alzada un proyecto de resolución con la firma de todos los jefes de bloques. En su primer artículo, expresa su «más cordial bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, Obispo de Roma, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano».

Luego, el texto invita a Su Santidad a visitar el Congreso de la Nación y a dirigir un mensaje a sus miembros. Esta invitación, aclararon, es «en la oportunidad y bajo la modalidad que tenga a bien disponer».

Un acto de estas características no está previsto en la agenda oficial conocida hasta el momento. En este sentido, y teniendo en cuenta que se encuentra excluida del Gobierno en toda ocasión, la Cámara alta pidió estar representada a través de su titular.

Según dicta el artículo 4: «Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre los medios necesarios para asegurar la participación institucional de este Honorable Senado». Esto incluye a su Presidente en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático previsto en el Palacio Libertad.

Además, los senadores le solicitan «respetuosamente» al Papa que, si su agenda lo permite, «tenga a bien recibir a una delegación de este Honorable Senado». Dicha delegación será encabezada por Villarruel «en la fecha, hora y lugar que estime oportunos«. Finalmente, el texto encomienda a la Presidencia del Senado cursar la resolución al Papa a través de la Nunciatura Apostólica. También exige comunicarla a la Cancillería y a la Cámara de Diputados para la debida coordinación institucional, protocolar y de seguridad.

En paralelo, Villarruel solicitó una audiencia al Papa y es probable que ocurra en la Nunciatura Apostólica, de acuerdo a la información que recopiló Infobae. León XIV no quiere que su visita se transforme en una batalla campal entre facciones. Por este motivo, abrió su agenda para recibir a funcionarios clave excluidos por una decisión política oficial. La decisión papal descolocó a la administración libertaria, la cual deseaba que Villarruel no tuviera una sola foto con León XIV.