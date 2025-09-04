El Gobierno de Javier Milei estableció cambios en las compras online: cómo se modificó el régimen de cancelación

El Gobierno de Javier Milei estableció cambios en el régimen de cancelación de compras online. Así se determinó en la disposición publicada en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de subsecretario Fernando Martin Blanco Muiño. Se trata de una norma que afecta a todas las empresas que comercialicen bienes y servicios por medios digitales.

Cambios en las compras online: cómo afecta en la baja de servicio o en el botón de arrepentimiento

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial indicó que los proveedores tendrán que disponer en su página web o formato similar un link denominado «Botón de Arrepentimiento» o un “Botón de Baja de Servicio» a «simple vista, en lugar destacado y en el primer acceso».

Se subrayó que tanto para el uso del «botón de arrepentimiento» como del «botón de baja de servicio» el «proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite adicional».

Arrepentimiento para compras en eventos culturales o deportivos

Detalló que «cuando se trate de la adquisición de entradas para espectáculos, eventos deportivos o artísticos», el plazo de 10 días corridos para ejercer el derecho de arrepentimiento «se contará desde la fecha en que le sean entregadas al consumidor las entradas o su correspondiente comprobante de pago, lo que primero ocurra, con independencia de la fecha de realización del evento».

Se marcó que en este caso «el consumidor deberá cursar la comunicación o notificación prevista al proveedor» con un mínimo de 24 horas de antelación al momento del evento.

Estas mismas condiciones se aplicarán cuando «se trate del ejercicio del derecho de arrepentimiento respecto de contrataciones efectuadas con fines turísticos con fecha determinada, tales como locaciones hoteleras o de inmuebles, alquiler de autos, contratación de excursiones o de medios de transporte de media y larga distancia, entre otras».

Cambios en las compras online: 60 días para la adecuación

Se estableció un plazo de 60 días corridos «a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, para que los proveedores adecúen sus sitios de Internet y/o canales digitales de comercialización».

A continuación, la norma completa: