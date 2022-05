El gobierno municipal quiere congelar la cantidad de concejales en Bariloche

El bloque de Juntos Somos Río Negro presentó un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica para congelar el actual número de once concejales y bloquear el aumento de bancas que se debería implementar con el aumento de población que, según todos suponen, quedará oficializado en el próximo censo.

El actual texto de la Carta Orgánica establece que el Concejo Municipal “está compuesto por un concejal cada 10.000 habitantes, con un mínimo de once miembros” y que el ajuste en el número se deberá aplicar “en el comicio inmediato siguiente sobre la base del último censo”.

El censo de 2010 determinó que Bariloche tenía 112.887 habitantes, pero las proyecciones municipales ya dan por seguro que la población ronda los 145.000. De confirmarse ese dato el Concejo debería incorporar tres nuevos miembros, pero el partido Juntos se opone.

A través de un proyecto de ordenanza presentado en la mañana de este martes, el oficialismo alegó que en la actualidad el Deliberante está integrado por cinco bloques y que la minorías ya están suficientemente representadas. “Esta diversa composición da cuenta de la variabilidad existente en la composición política local”, argumentó el bloque alineado con el intendente Gustavo Gennuso.

El proyecto sugiere una nueva redacción para el artículo 32 de la Carta Orgánica, que establecería expresamente para la integración del Concejo “un máximo de once miembros”. Y propone ratificarlo con un referéndum popular de voto obligatorio, en el que los electores deberán responder a la pregunta “¿está usted de acuerdo con aumentar la cantidad de concejales en San Carlos de Bariloche?”, con dos respuestas posibles “si” o “no”.

Según la iniciativa de Juntos, el referéndum podría coincidir con la próxima elección provincial si se realiza en fecha anterior a las elecciones del municipio, es decir antes del primer domingo de septiembre de 2023. De lo contrario el municipio tendrá que convocar el referéndum de enmienda en fecha independiente y correr con los gastos.

Los impulsores de la enmienda sostuvieron que en los años 80, cuando fue redactada la Carta Orgánica original, y luego durante la reforma de 2007 (por parte de una convención que fue presidida por Arabela Carreras) el número de concejales propuesto “se sustentó en un contexto social, político y económico muy diferente al actual”.

Subrayaron la importancia de “una gestión eficiente de los recursos públicos y la desburocratización de las estructuras” y dieron por hecho que una ampliación de las bancas en el Concejo “significa en lo inmediato un incremento en la erogación presupuestaria de la partida sueldos de los nuevos ediles que vengan a incrementar el número actual, además de las estructuras de sus equipos de trabajo”.

También apuntaron que sería necesario ampliar la infraestructura, ya que el actual edificio del Concejo -que forma parte del Centro Cívico- no tiene espacio para nuevas oficinas.

El proyecto reconoce que realizar el referéndum en coincidencia con la elección provincial, además de ahorrar recursos, permitiría garantizar una concurrencia mayor, ya que la enmienda tendrá efecto vinculante solo si concurre a votar como mínimo el 50% del padrón.

Señala que la eventual convocatoria del referéndum en fecha independiente correría “con el riesgo de no lograr el piso de participación exigido por la normativa”.

El concejal Gerardo Ávila, uno de los firmantes del proyecto, dijo que al bajar el piso del 5 al 3% en el Código Electoral ya se tomó una medida “potente” en favor de los partidos más chicos y con un “criterio de diversidad”. Señaló que en las consultas que realizaron antes de elaborar la propuesta encontraron amplio consenso. “El 90% de lo más diverso de la comunidad, están de acuerdo con lo que planteamos”, dijo Ávila.

Un concejal opositor, Pablo Chamatrópulos (Podemos), había dicho semanas atrás que no está dada la situación para ampliar el Concejo y a su juicio “los problemas de Bariloche pasan por otro lado y no or generar más cargos políticos”.

El apoyo al proyecto oficialista será indispensable, porque cualquier enmienda de la Carta Orgánica necesita una ordenanza con apoyo de dos tercios, ratificada luego por referéndum.

Juntos se apuró a presentar el proyecto antes del 18 de mayo para que el debate se inicie «antes del censo y al margen de cualquier especulación» sobre el número preciso de habitantes.