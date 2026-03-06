El Gobierno oficializó a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro

Alcanzó con un comunicado de seis párrafos para que el Gobierno informe de manera oficial que el nuevo procurador del Tesoro es Sebastián Amerio. El exviceministro de Justicia, hombre de confianza de Santiago Caputo, reemplazará a Santiago Castor Videla, quien continuará ligado al organismo.

Sebastián Amerio es el nuevo procurador del Tesoro

La administración Javier Milei informó, en un texto que difundió el cuerpo de abogados del Estado, que, con este cambio, buscará fortalecer el volumen político y jurídico del organismo en una etapa clave para la defensa legal de la gestión.

“La decisión reconoce el trabajo realizado por Amerio al frente de la Secretaría de Justicia, desde donde impulsó una agenda de reformas estructurales orientadas a modernizar el sistema judicial y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito», se informó.

Y se añadió que «entre los avances más relevantes de su gestión se destacan la implementación del sistema acusatorio en el 65% del territorio nacional en solo dos años, la modernización del sistema registral automotor y el impulso efectivo de reformas legislativas clave, como las leyes de Juicio en Ausencia, Reiterancia y Reincidencia, así como el reciente Régimen Penal Juvenil que bajó la edad de imputabilidad a 14 años”.

También, la Procuración precisó que Amerio, que mantuvo el silencio por estos días, sin ofrecer señales sobre su futuro, estará acompañado de tres subprocuradores, lo que ampliará “el alcance y magnitud del actual organismo”. “En la nueva estructura, Castro Videla integrará una nueva Sub Procuración que se suma a las ya existentes en su equipo lideradas por Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija”, indicó el organismo.

Además de destacar la trayectoria de cada funcionario, la Procuración anunció que el área dependería de la Secretaría Legal y Técnica, pero, a los pocos minutos, hubo desmentida oficial: se trató “de un error de redacción”, según explicaron fuentes libertarias sobre la primera información. De este modo, Amerio continuará ligado a la función pública.

NA