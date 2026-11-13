Marcela Kloosterboer se suma a Pedro Alfonso y Paula Chaves en Carlos Paz: quiénes integran el elenco de Manos Arriba

La temporada teatral de Villa Carlos Paz comienza a tomar forma y Pedro Alfonso ya tiene todo listo para regresar a las sierras cordobesas con una nueva comedia. El actor volverá a compartir escenario con su esposa, Paula Chaves, y sumará una figura reconocida de la televisión argentina: Marcela Kloosterboer, quien fue confirmada como una de las integrantes del elenco de Manos Arriba.

Según informó el medio cordobés Carlos Paz Vivo, la obra se estrenará el próximo 25 de diciembre en el Teatro del Lago y contará con un elenco que combina actores de extensa trayectoria con figuras del humor y la televisión. La incorporación de Kloosterboer fue una de las últimas confirmaciones de una propuesta que busca convertirse en uno de los atractivos del verano 2027.

Marcela Kloosterboer y Pedro Alfonso juntos en Carlos Paz: el elenco completo de Manos Arriba

La nueva comedia tendrá a Pedro Alfonso y Paula Chaves como protagonistas, una dupla que vuelve a reunirse sobre el escenario después de compartir numerosas temporadas teatrales.

A ellos se sumará Marcela Kloosterboer, actriz con una extensa trayectoria en ficciones argentinas, que participará de esta nueva apuesta teatral.

El elenco completo de Manos Arriba estará integrado por:

Pedro Alfonso.

Paula Chaves.

Marcela Kloosterboer.

Pachu Peña.

Rodrigo Noya.

Camila de los Santos.

La dirección estará a cargo de Diego Ramos, mientras que la producción general será responsabilidad de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Por el momento, no trascendieron detalles completos sobre el argumento de la obra, aunque fue presentada como una comedia familiar que combinará humor y situaciones de enredos.

Cuándo se estrena Manos Arriba y dónde se podrá ver

Manos Arriba debutará el 25 de diciembre de 2026 en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, una de las salas tradicionales de la ciudad cordobesa.

Las funciones están previstas de martes a domingo durante la temporada de verano y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet.

La producción también confirmó que el espectáculo tendrá continuidad en Buenos Aires una vez finalizada su presentación en Córdoba.

El estreno porteño está programado para el 18 de marzo de 2027 en el Teatro Multitabaris, sobre la avenida Corrientes.

El acuerdo para llevar la comedia a Buenos Aires fue concretado con el productor teatral Carlos Rottemberg.

Pedro Alfonso celebra 15 años de teatro en Villa Carlos Paz

El regreso de Pedro Alfonso tendrá un significado especial, ya que el actor celebra 15 años de trayectoria en la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

Su primera experiencia en la ciudad fue en 2011, cuando llegó junto a Paula Chaves para protagonizar Despedida de soltero.

Desde entonces, la pareja convirtió las temporadas teatrales en una tradición familiar y profesional.

A lo largo de estos años, Alfonso encabezó comedias como Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña y Un viaje en el tiempo.

También compartió escenario con reconocidas figuras, entre ellas Emilio Disi, Soledad Silveyra, Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani y Marcelo Polino.

Paula Chaves y Pedro Alfonso: una temporada especial junto a sus hijos

Además de la actividad teatral, Villa Carlos Paz ocupa un lugar importante en la historia familiar de Pedro Alfonso y Paula Chaves.

La pareja comenzó a trabajar en la ciudad cuando su relación sentimental daba sus primeros pasos. Con el tiempo, formaron una familia junto a sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

En distintas oportunidades, ambos destacaron que sus hijos disfrutan de acompañarlos durante las temporadas de verano y de compartir momentos vinculados con el teatro.

Para esta nueva temporada, incluso anticiparon que los chicos podrían participar de algunas actividades previas a las funciones.

Con la incorporación de Marcela Kloosterboer y un elenco que reúne humor, experiencia y figuras populares, Manos Arriba se perfila como una de las apuestas de la cartelera teatral de Carlos Paz para el verano 2027.