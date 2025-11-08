Desregulación e inversiones: Manuel Adorni presentó el informe de acciones del Gobierno de Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundió un informe exhaustivo de la gestión gubernamental durante la última semana. Utilizó su cuenta en la red social X para sintetizar los resultados y las acciones que, según la perspectiva oficial, marcaron la agenda nacional en diversos frentes. Resaltó el aumento para el personal del hospital Garrahan, la Emergencia Agropecuaria en localidades de Buenos Aires, la llegada de inversiones y la eliminación de 973 regulaciones «obsoletas».

Entre muchas otras cuestiones, este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina:



– Se otorgó un aumento salarial del 61% para el personal de salud del Hospital Garrahan



– El Gobierno Nacional va a extender la Emergencia Agropecuaria por las inundaciones en las… — Manuel Adorni (@madorni) November 8, 2025

El documento oficial abarcó una variedad de temas centrales. Incluyó desde decisiones sobre aumentos salariales en sectores específicos y medidas de asistencia para el sector agropecuario, hasta el análisis del crecimiento en indicadores económicos clave como exportaciones e inversiones.

Entre los primeros puntos que el funcionario quiso destacar, señaló la mejora directa para el personal de la salud. Se registró un aumento salarial del 61% para los trabajadores del hospital Garrahan, una medida que impacta de manera inmediata en la capacidad de compra de este sector.

Compromisos sectoriales y expansión económica

En el ámbito del agro, un sector vital para la economía nacional, el Gobierno Nacional anunció una medida de apoyo concreta. Informó la decisión de extender la Emergencia Agropecuaria para varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta prórroga abarca Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

Esta extensión será efectiva hasta el 28 de febrero de 2026. Además de la medida administrativa, se dispuso una ayuda material para los productores afectados por las inundaciones.

El Ejecutivo dispuso la entrega de más de un millón de litros de gas oil. Este aporte busca aliviar la situación de los productores y garantizar la continuidad de sus actividades en las zonas declaradas en emergencia.

En cuanto a los indicadores de comercio exterior, la gestión destacó un desempeño notable. Las exportaciones agroindustriales mostraron un crecimiento del 21%. Este dato representa el mejor registro para un mes de septiembre en los últimos cuatro años.

El mercado automotor también reflejó signos positivos en el informe. Las ventas de vehículos cero kilómetro experimentaron un ascenso significativo en octubre. El informe precisó un aumento del 16,9% respecto a las cifras registradas en el mismo mes de 2024.

Desregulación, Seguridad e Inversiones: ejes del balance semanal de Adorni

El esfuerzo por la desregulación económica también fue un eje del reporte. El jefe de Gabinete mencionó la eliminación de 973 regulaciones que consideraron obsoletas. La finalidad de esta acción es devolver la libertad operativa a la industria vitivinícola nacional.

Por otra parte, la política de fomento a la inversión externa sumó un nuevo logro. Se confirmó la llegada del noveno proyecto amparado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto implica la construcción de un nuevo puerto en la provincia de Santa Fe, con una inversión proyectada de 277 millones de dólares.

Incluyó novedades sobre la seguridad pública y la política social. El informe señaló una reducción de los secuestros extorsivos. El promedio anual de casos bajó un 38%, lo que representa una mejora en la seguridad ciudadana.

En el ámbito social, el Ministerio de Capital Humano anunció que iniciará un reclamo formal para recuperar sumas indebidamente percibidas por Cristina Fernández de Kirchner en concepto de asignaciones vitalicias.

El informe concluyó el resumen con la participación del presidente Milei en el America Business Forum junto a líderes como Donald Trump y Lionel Messi, deseando un «Buen fin de semana para todos».

*Con información de Agencia Noticias Argentinas