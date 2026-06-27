Manuel Adorni, en el centro de la escena: quiénes son los funcionarios que ganan terreno para reemplazarlo en el Gabinete

La salida de Manuel Adorni parece ser algo inminente. El Gobierno atraviesa horas cruciales ya que se definirá el futuro de su jefe de Gabinete al que mantuvo hasta último momento pese a las fuertes presiones, de la oposición y de aliados, para que sea apartado de su cargo debido a la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Milei, ya instalado en Olivos, recibirá a Manuel Adorni, quien llegaría con la intención de presentarle su renuncia. Si bien por ahora nada está dicho, dentro de la Casa Rosada ya se estarían evaluando posibles reemplazos para que asuman el control de un Gabinete que, de concretarse esta salida, pasaría por su cuarto cambio de titular.

Quiénes son los funcionarios que ganan terreno para reemplazar a Manuel Adorni

Los rumores de su salida crecieron luego de que el jefe de Gabinete se reuniera con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Al parecer en aquel encuentro, luego de meses de respaldarlo, le comunicaron que decidieron soltarle la mano ya que su situación se tornó insostenible tras los nuevos datos que se van revelando en torno a la investigación que atraviesa en su contra. Claro está que la decisión final recae en manos de Javier Milei que llegó este sábado a Buenos Aires, tras cumplir con su agenda en Madrid.

Javier Milei y sus ministros

Mientras esperaban el regreso del Jefe de Estado, Karina Milei activó varios encuentros clave. Se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Santillo ingresó por explanada para hablar con la secretaria presidencial en su despacho el viernes en la tarde noche. Luego se lo vio junto a Ignacio Devitt, al que algunos apuntan que podría ser ministro del Interior si «El Colo» queda seleccionado como Jefe de Gabinete. Para el oficialismo, Santilli es el que corre con más ventaja para tomar el puesto.

El actual ministro cuenta con respaldos del sector de Santiago Caputo y tendría el visto bueno de Karina Milei. Su ventaja más fuerte, es la relación que mantiene con los gobernadores y también el buen vínculo que posee con Milei.

Sin embargo, no es solo su nombre el que resuena ya que también se le suma el del canciller Pablo Quirno que también pasó el viernes por la Casa Rosada; y el del presidente de YPF, Horacio Marín, aunque la última palabra será la del presidente.

En el oficialismo también ven como potencial reemplazo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que es una de las funcionarias más cercanas de Javier Milei. Sin embargo, ella ya había anticipado previamente que no está interesada en asumir ese rol.

Los jefes de Gabinete de Javier Milei

Desde que Javier Milei asumió como presidente, el cargo de jefe de Gabinete fue uno de los más observados y criticados, que además refleja las diferentes etapas y prioridades del Gobierno libertario.

En total, este rol tuvo tres jefes:

El primero fue Nicolás Posse: en el periodo de diciembre de 2023 a mayo 2024. Su perfil era más de técnico, tenía una larga trayectoria en el sector privado y una estrecha relación personal con Milei. Durante los meses que ocupó el rol, mantuvo un perfil bajo, cumplía con la exigencia constitucional de ir al Congreso, pero evitaba las apariciones públicas. Su salida se interpretó como una necesidad de dar «mayor volumen político» a la Jefatura

El segundo fue Guillermo Francos: asumió en mayo 2024 y renunció el 31 de octubre de 2025. Previo a esto fue ministro del Interior. Durante su gestión, Francos fue la cara visible de varias negociaciones con gobernadores y la oposición aliada dentro del Congreso. Su renuncia se dio en medio de persistentes rumores de reestructuración.