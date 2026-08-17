Vuelve Popstars a la televisión: el reality ya tiene fecha y jurado confirmado, Nico Vázquez será el conductor
El histórico reality de música desembarca en el prime time con la conducción de Nico Vázquez y un jurado de lujo. Martín Cirio se suma al programa como "coach espiritual". Dónde y cuándo ver la competencia que busca a las próximas estrellas del pop.
El concurso de talentos que marcó a toda una generación prepara un regreso a pura potencia en la televisión abierta. Telefe confirmó oficialmente la fecha de estreno de Popstars, el histórico reality show de canto que volverá a abrir la puerta a nuevos talentos musicales con una ambiciosa megaproducción.
El programa promete recuperar el espíritu original del formato que revolucionó la industria pop de los años 2000, pero adaptado a los lenguajes digitales y las nuevas plataformas de streaming.
Fecha, hora y doble pantalla: cómo y dónde ver la competencia
La fecha de largada ya está fijada en la grilla del espectáculo nacional para finales de este mes:
- Día de estreno: el próximo lunes 24 de agosto.
- Horario confirmado: ocupará el prime time de las 21:30.
- Doble emisión: saldrá en simultáneo a través de la señal abierta de Telefe y en la plataforma de streaming Disney+.
Un jurado estelar y el liderazgo de Nico Vázquez
Bajo el lema oficial de «Llega tu momento de brillar», la competencia buscará descubrir artistas integrales capaces de desempeñarse con solvencia vocal, presencia escénica y personalidad única sobre el escenario.
El actor y conductor Nico Vázquez estará al frente del ciclo, mientras que la mesa evaluadora reunirá a tres generaciones fuertemente vinculadas a la escena musical:
- Charlie García: destacado productor musical y ejecutivo mexicano, reconocido por ocupar el cargo de vicepresidente artístico (VP de A&R) de Sony Music México.
- Nicki Nicole: la referente rosarina de la música urbana sumará la visión de la industria actual y el contacto con las audiencias jóvenes.
- Ángela Torres: aportará su experiencia multidisciplinaria en la comedia musical, la actuación y el pop.
A ellos se sumará Martín Cirio, en el nuevo rol de coach espiritual, encargado de guiar el proceso emocional y el crecimiento personal de las concursantes.
El jurado tendrá la tarea de seleccionar, acompañar y exigir a las aspirantes en cada una de las etapas de audiciones, entrenamiento y galas en vivo, en la búsqueda de la nueva formación que intentará conquistar las plataformas de música profesional.
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