Recaudación, escenario político de España, elecciones en Brasil y más: ejes de la mesa política que encabezó Javier Milei

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Se analizaron distintos temas de la agenda nacional e internacional, entre ellos el escenario político en Brasil y España, y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Además se repasó los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que desde El Ejecutivo anticiparon «fueron muy positivos».

Elecciones en Brasil y anticipo de la votación en España ejes de la mesa política

Según indicaron desde Presidencia a Diario RÍO NEGRO en el encuentro se discutieron distintos temas de la agenda nacional e internacional. Uno de ellos fue lo ocurrido en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Sostuvieron que Milei se mostró muy satisfecho con el resultado, al que consideró “un gran triunfo”, y señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado, lo que, a su entender, demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales.

También se analizó la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese contexto, Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a España y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades.

Por otra parte, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición.

Los temas locales de la Mesa Política que encabezó Javier Milei

En el plano local, Javier Mile hizo especial hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre. Desde Casa Rosada afirmaron que «fueron muy positivos».

Además, se habló sobre el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, entre ellos el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, así como las altas tasas de interés de Estados Unidos. «En ese contexto, destacó que, pese a los vaivenes de la economía mundial, la Argentina continúa siendo uno de los países que más crece», comunicaron desde el Gobierno.

Durante la segunda parte de la reunión participó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

De la reunión de Gabinete participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el economista Alberto Ades.