El Gobierno suma nuevos cambios: designaciones en Comunicación y Medios y en el área de Monitoreo y Análisis

El Gobierno oficializó una serie de designaciones en el Boletín Oficial. Una de ellas corresponde a la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, mientras que la otra asigna un cargo en la Secretaría de Vocería Presidencial. Las dos incorporaciones son transitorios.

Nueva designación en Comunicación y Medios

Mediante la Resolución 23/2026, la Secretaría de Comunicación y Medios informó que desde este viernes Chiara Ferreyra Romano cumplirá el rol de directora de Dictámenes para la Presidencia.

El texto explica que el nombramiento tiene vigencia desde el 24 de julio y se extenderá durante un período de 180 días hábiles.

La Dirección de Dictámenes integra la estructura administrativa de la Secretaría de Comunicación y Medios. Es un área que interviene en el análisis jurídico y administrativo tanto de expedientes como de actuaciones correspondientes a esa dependencia presidencial.

La cobertura del puesto tiene carácter transitorio mientras se completan los procedimientos establecidos para su ocupación definitiva.

La designación en Monitoreo y Análisis

Por otra parte, con la Resolución 1/2026, la Secretaría de Vocería Presidencial designó a María Eugenia Carrasco Lucas como directora nacional de Monitoreo y Análisis.

Carraco Lucas dependerá de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, y tal como en el nombramiento anterior, su designación tendrá carácter transitorio y se extenderá durante 180 días hábiles.

Este área integra la estructura encargada de realizar tareas de seguimiento, análisis y coordinación relacionadas con la comunicación gubernamental.

Con información de Noticias Argentinas