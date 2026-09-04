Sandra Pettovello prorrogó por 180 días la designación del responsable de Presupuesto Universitario

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, comunicó que prorrogó la designación de Juan Marcos Oudin como director nacional de Presupuesto, Control e Información Universitaria.

La medida fue confirmada con la publicación de la Resolución 334/2026, en el Boletín Oficial.

Los detalles de la normativa

El Ministerio liderado por Sandra Pettovello informó que Oudin continuará durante otros 180 días hábiles dentro de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

Se trata de la dependencia que interviene administrativamente en cuestiones relacionadas con presupuesto, control y producción de información sobre el sistema universitario nacional.

Según lo informado, la prórroga garantiza la continuidad de la gestión mientras se llevan a cabo los procedimientos habituales para la cobertura definitiva del cargo.

Desde el Ministerio resaltaron que la medida conserva su carácter transitorio y se enmarca en los requisitos del Sistema Nacional de Empleo Público.

Asimismo, la resolución aclaró que la disposición no implica aumentos, transferencias ni reasignaciones en las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.

Con información de Noticias Argentinas