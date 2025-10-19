El Hospital de Cinco Saltos moderniza su atención con la asistente virtual «Sophie»

El Hospital de Cinco Saltos avanzó en la digitalización de la atención con nuevas herramientas para pacientes y personal. Entre ellas se encuentra «Sophie», un asistente virtual que brinda información sobre turnos, horarios y contactos de laboratorio, derivaciones y cirugías.

Al ingresar al sitio web del Hospital de Cinco Saltos, los usuarios pueden acceder a “Sophie”, el asistente virtual ubicado en el margen inferior derecho de la pantalla. Esta herramienta está disponible las 24 horas y permite realizar consultas mediante texto o voz.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director del centro de salud, Fabián Pérez afirmó que la iniciativa que usa inteligencia artificial acompaña «la obra de ampliación y las nuevas tecnologías en boga, es una innovación para el Hospital el uso del asistente virtual».

Además, explicó que representa «un enfoque moderno para el apoyo administrativo y operativo, ofreciendo una solución flexible y tecnológica para gestionar las crecientes complejidades de la atención sanitaria en cuanto a información y acceso a la salud pública, y va dirigido a toda la comunidad con acceso libre», y agregó que Cinco Saltos «es el primer Hospital en implementarlo», afirmó Pérez.

La asistente virtual también brinda acceso a información sobre los Centros de Atención Primaria de la Salud. A través de la herramienta “Mi CAPS”, centraliza datos de todos los centros: especialidades, horarios, teléfonos y ubicación georreferenciada en Google Maps. Además, permite organizar consultas de forma rápida y sencilla desde el celular.

Entre otros avances, el director del hospital afirmó que se modernizó la historia clínica en papel al sistema nacional de Historial de Salud Integrada (HSI). «Actualmente, los consultorios ambulatorios del hospital y los centros de salud ya trabajan con este sistema», afirmó Peréz.

Para el personal de salud, el director del hospital afirmó se implementó un sistema digital de laboratorio que permite «visualizar los resultados de estudios desde la plataforma médica del hospital, accesible solo para profesionales de salud».

También adelantó que a futuro se abrirá el «Portal del Paciente», donde cada persona podrá consultar sus estudios y resultados de manera digital.