Bariloche aumentará el boleto y aguarda definiciones por la quita de subsidio provincial

El boleto del transporte urbano de pasajeros aumentará en los próximos días en Bariloche. La decisión está tomada, pero resta la firma del intendente Walter Cortés con la autorización luego del proceso de revisión semestral que se cumplió en diciembre, mientras que se mantiene la incertidumbre del monto final y del eventual impacto a futuro si la Provincia quita el aporte mensual que realizaba.

La empresa Mi Bus solicitó la revisión tarifaria en noviembre de 2025 para llevar el boleto inicial a 2.045,71 pesos para los no residentes y con el descuento del 25% que cubre el municipio la tarifa quedaría en 1.537,75 pesos para los locales.

Hasta el momento se desconoce si Cortés autorizará la pretensión de la concesionaria, como lo hizo a mediados del año pasado, pero está próximo a salir el incremento, según confirmó Agustín Domingo, asesor municipal.

El exdiputado, que desde mediados diciembre se sumó a la planta política del municipio, dijo a RÍO NEGRO que el incremento saldrá por tratarse de la revisión obligatoria y señaló que en paralelo se analiza un “nuevo hecho” que sería la quita de subsidios por parte de la Provincia, aunque remarcó que aún no hay nada oficial.

El transporte de Bariloche se lleva el 60% de los subsidios que provincia da a los municipios. Foto: Chino Leiva

“El intendente está hablando con el gobernador por este tema”, indicó el asesor quien remarcó que en caso de concretarse “el impacto se verá recién en la próxima revisión tarifaria” y en lo inmediato se deberán evaluar distintas alternativas porque los 100 millones de pesos mensuales que durante el 2025 aportó el gobierno de Río Negro estaban destinados a cubrir el 100% del boleto escolar gratuito que el municipio garantiza para los estudiantes de establecimientos públicos de todos los niveles (un 50% es lo que rige por ley provincial).

Bariloche recibe el 60% de los subsidios a los municipios

Bariloche es la ciudad que recibe más aportes de Provincia para el transporte local y se lleva el 60% del total distribuido entre los municipios. Su sistema de transporte urbano es amplio con una veintena de líneas.

En caso de que se retire ese aporte provincial -que se realizaba de marzo a diciembre-, Domingo analizó como variables la revisión de la gratuidad al 100% que tiene el municipio; compensar ese monto con recursos propios; o amortizar el impacto con la tarifa general.

De todos modos nada está definido y hay expectativas en el municipio que exista un plan B con las gestiones que por estas horas realiza Cortés con el gobernador Alberto Weretilneck, que ayer pasó por la ciudad.

Nación cubre la tarifa social del transporte

Domingo graficó que el “sistema de subsidios mutó” y ahora el aporte nacional se aplica a la demanda, no a las empresas, debido a que el gobierno de Javier Milei mantiene la cobertura del 55% del costo para la tarifa social; mientras que el municipio realiza la compensación del 25% de descuento que ofrece a los residentes, con aportes mensuales a la concesionaria; y con los fondos provinciales se cubría el boleto escolar que alcanza a 3 de cada 10 pasajeros.

Según datos oficiales de los pagos realizados en las últimas semanas por el municipio a Mi Bus, la compensación por los viajes de los residentes que tienen el descuento ascendió en diciembre a 116,5 millones de pesos. Los pagos se realizaron entre mediados de diciembre y la semana pasada, en cuatro veces, por los pasajeros transportados desde el 26 de diciembre pasado hasta el 6 de enero de 2026.