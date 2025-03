El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza anunció un plan de 116 casas y dijo que tiene las cuentas saneadas

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza detalló las obras y proyectos ejecutados en el 2024 y anunció las planteadas para el actual: un plan de 116 viviendas junto al IPVU; la radicación de una empresa que fabricará tubos flexibles para el transporte de fluidos; la instalación de la sucursal de una cadena internacional de supermercados, entre otras. La sesión tuvo como único tema las palabras del jefe comunal huinculense y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9:30 en el recinto del Deliberante.

Por segunda vez en su mandato, el intendente Larraza inauguró el período ordinario de sesiones. Lo hizo ante las y los concejales, funcionarios y vecinos que se acercaron hasta el centro cultural Gregorio Álvarez en el barrio Uno.

Con la proyección de un video que repasó las principales obras públicas hechas y otras gestiones fue la previa de su palabra. Larraza dedicó casi una hora a describir cómo estaba el municipio y los planes para el año en curso.

«Las finanzas municipales, en un período marcado por la incertidumbre de la economía nacional, con inflación a la baja, pero a la vez muy alta y con costos operativos y de funcionamiento que siempre superaron a la inflación oficial, este municipio ha logrado sanear sus cuentas», describió en e primer tramo de su discurso.

Larraza explicó que el Ejecutivo cumplió con todas las obligaciones en tiempo y forma, pagó los sueldos para los agentes municipales, las programas de ayudas; a los beneficiarios de decretos y a los proveedores. «Plaza Huincul hoy exhibe un total equilibrio de sus cuentas», subrayó.

Luego dio paso al repaso de las obras hechas y agradeció el respaldo del gobernador Rolando Figueroa, desde un principio.

En el momento de los anunció habló del déficit habitacional de la localidad, a pesar de haber avanzado en las soluciones habitacionales. Al respecto dijo que: «hoy es un día muy importante tengo el orgullo de anunciar que vamos a firmar el convenio el IPVU para (hacer) un plan de 116 casas». En cuanto a las tierras, distinguió que en este tiempo hubo 823 terrenos que fueron regularizados.

En la misma línea de anuncios dijo que avanza en la creación de un polo gastronómico y un centro comercial. Anunció las negociaciones firmes para la radicación de un sucursal de una cadena de hipermercados en la ciudad.

«Muchas veces me escucharon decir que YPF es un aliado estratégico para esta gestión y esa denominación define bien el lugar que la empresa ocupa en nuestra consideración por el fuerte vínculo que consolidamos», resaltó en otro párrafo. Informó así que alcanzaron con la compañía la donación gratuita de varios inmuebles. «Esas donaciones han capitalizado a nuestro municipio en 4 millones y medio de dólares», apuntó.

La incorporación de Plaza Huincul al Programa de Parques Industriales

Huincul se suma a Añelo y Zapala,al programa PPI que impulsa Provincia. Al respecto, Larraza dijo que es inminente la radicación de la empresa Andreani para la fabricación de tubos flexibles reforzados para la conducción de fluidos de alta presión, requeridos en la industria del petróleo y el gas.

Sobre el arribo de esta iniciativa, Larraza mencionó que la inversión prevista en una primera etapa será de seis millones de dólares y que podrá generar 80 nuevos puestos de trabajo, en forma directa.

«El desarrollo de nuestro parque industrial abraza a los empresarios locales para que puedan instalarse; y ellos también reciben consultas de inversores interesados en radicarse en nuestra ciudad», acotó.

La obra pública, pero no a cualquier costo

Sobre la ejecución de la obra pública, se mencionó que se mejorará la Ruta 17, donde se efectuarán dos rotondas hacia el norte que comunica con Añelo; y lo mismo hacia el sur, que comunica esta localidad con Picún Leufú.

Larraza reflexionó sobre la obra pública y dijo que es un defensor del «Compre local», tanto para el trabajo y servicios. Los proveedores de bienes y servicios que requiere la comuna son el 90 %. Sin embargo puso el acento en los precios. «Eso no puede ser a cualquier costo, no vale todo porque soy local, no puede pasar precios altos porque son locales. Siempre hay que cuidar los recursos y más en estos momentos», destacó.

Dijo que: «administramos dinero público, los derechos, beneficios, y oportunidades de todos los vecinos. No estoy dispuesto a dejar pasar ningún sobreprecio». «Es muy alto el costo de la obra pública en la ciudad, seamos inteligentes», concluyó lo que arrancó uno de los aplausos de su discurso.

En la extensa enumeración, el huinculense habló de la inseguridad, la capacitación, y la necesidad de mantener un espacio para el diálogo, el disenso y el consenso.

En el acto de apertura se hizo un minuto de silencio por la muerte del intendente (mandato cumplido) Jorge Aravena, ocurrida el jueves. Su mandato estuvo comprendido entre 1983 con el retorno de la democracia y hasta 1987.

La actividad legislativa continuará el próximo martes, a partir de las 9:30.