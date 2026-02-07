En Río Negro, el IPPV entregará en marzo 20 viviendas en la capital provincial

El IPPV está cerca de entregar 20 viviendas que están casi listas en la capital provincial. Se trata de las primeras unidades de los nuevos módulos con características sustentables, eficientes y adaptables presentadas el año pasado por el organismo provincial.

Este grupo de viviendas forma parte de un plan de 50 bajo el programa provincial «Camino a Casa» y se construye a partir de un compromiso con la cooperativa de Vivienda Santa Clara, en lotes pertenecientes a esta entidad.

La inversión provincial actualizada es de $1.618.977.561 y se estima que para marzo estén finalizadas. Son de 36 metros cuadrados de construcción tradicional mixta, con ingreso vehicular y posibilidad de futuro crecimiento, pensados para reducir el consumo de energía y así aprovechar la mayor parte del tiempo la energía solar, tanto para calefaccionar como para iluminar. También, cuenta con las barreras sonoras necesarias entre los ambientes de estar y de descanso para generar un aislamiento de sonido y propiciar un normal descanso.

Se encuentran preparados con todas las características constructivas para poder realizar ampliaciones posteriores hacia el frente de la vivienda con espacios comunes y hacia atrás, de acuerdo al grupo familiar y las medidas de todas las instalaciones de la vivienda son las necesarias para adaptarlas a la habitabilidad de una persona con discapacidad motriz (puertas de ingreso, baño, etc.).

Cuando se concreta su entrega será la primera en casi cinco años en la capital provincial, ya que la última vez que realizó una intervención oficial de ese tipo fue en agosto de 2021 cuando la exgobernadora Arabela Carreras entregó 25 viviendas construidas para trabajadores de la Uocra.