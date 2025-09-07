Fueron a votar y quedaron detenidos: los insólitos operativos que marcaron las elecciones bonaerenses

Durante las elecciones de este domingo, varias personas con pedidos de captura activos fueron detenidas por la Policía mientras se acercaban a los colegios para cumplir con su deber cívico. Los operativos se desplegaron en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Villa Fiorito, La Plata, Tigre, Quilmes, La Matanza y San Nicolás.

En Villa Fiorito, la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal detuvo a F.P., de 27 años, buscado desde 2020 por un robo agravado bajo la modalidad «piratas del asfalto». La captura se produjo en la Escuela Secundaria N°56, donde el hombre se presentó a votar.

La investigación detalló que el hecho ocurrió en julio de 2020 en Lanús, cuando F.P. interceptó un Fiat Fiorino con mercadería destinada a la confección de ropa interior femenina, llevándose el vehículo, la mercadería, dinero y cheques, informó Infobae.

En La Plata, R.J.C., de 23 años, fue detenido en la Escuela EP N°10 de Berisso por intento de homicidio. El joven había atacado con un arma blanca a un hombre de 29 años, quien fue hospitalizado con riesgo de vida pero se encuentra estable bajo asistencia médica.

Votaron y fueron detenidos: la estrategia policial atrapó a sospechosos en distintos partidos de Buenos Aires

Otros arrestos se realizaron en Tigre, donde G.M.R. fue detenido por abuso de armas, y A.R.D. por presunto abuso sexual agravado sobre su hija menor.

En Quilmes, la Policía capturó a L.M.A., de 38 años, por privación ilegítima de la libertad, y a D.D.J., también de 38, imputado por abuso sexual agravado.

En La Matanza, O.B.D., de 54 años, fue arrestado por abuso sexual y amenazas, mientras que en San Nicolás, M.M.S. quedó detenido por robo agravado y escalamiento. En todos los casos, los operativos se realizaron en forma encubierta en los colegios donde los prófugos acudieron a votar, asegurando detenciones sin incidentes.