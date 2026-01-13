Un hombre murió en el lago Nahuel Huapi en Bariloche: se investigan las causas del fallecimiento

Un hombre murió este martes por la tarde en el lago Nahuel Huapi, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Bustillo, en la ciudad de Bariloche. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

Murió en el lago Nahuel Huapi: qué se sabe

Según indicaron fuentes cercanas al caso y medios locales, la víctima de unos 40 años aproximadamente se encontraba nadando en cercanías de un velero cuando, por razones que aún se intentan establecer, sufrió una descompensación. Al advertir la situación, personas que se encontraban en el lugar y que circulaban en kayak acudieron rápidamente en su auxilio y lograron trasladarlo hasta la costa.

Una vez en tierra, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero pese a los esfuerzos realizados no fue posible salvarle la vida.

“Intervino Prefectura y se intentó la reanimación con el personal de Salud, pero no respondió”, subrayó Víctor Parodi, director de Hospital Zonal al medio Bariloche2000.

Tras el alerta, intervinieron en el lugar efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios del cuartel Ruca Cura y personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Ahora se investiga el hecho para determinar con precisión qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las causas del fallecimiento, mientras se aguarda información oficial que permita esclarecer el episodio.

Noticia en desarrollo.