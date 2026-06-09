El malestar del Gobierno con Patricia Bullrich condiciona la previa de un nuevo encuentro clave encabezado por Karina Milei

Esta semana la mesa política liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se volverá a reunir y el encuentro llega con un gran malestar instalado dentro del Gobierno debido a los últimos movimientos de la senadora Patricia Bullrich.

Malestar con Bullrich: así es la previa a una nueva reunión de la mesa política

El episodio que colmó la paciencia del oficialismo se dio hace cuatro días, cuando la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no se mostró en sintonía con la postura de la Casa Rosada y avanzó a favor de que se apruebe el pliego de la jueza Verónica Michelli. En el Gobierno aseguran que la legisladora actuó sin consultar.

En ese contexto, un sector del ecosistema libertario ve con desconfianza la intención de la legisladora de posponer el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, incluso un integrante de la mesa política confesó a Noticias Argentinas: «Se encargó de ensuciar la sesión y transmitió que no estaban los votos. Cuando hicimos el recuento nos daban«.

Algunos integrantes del oficialismo sostienen que la legisladora buscó posponer la sesión para concretar la sanción del pliego de María Verónica Michelli. «Nadie iba a convocar una sesión solo para tratar ese pliego», argumentó una fuente oficialista.

Pese a estas declaraciones, desde el entorno de Bullrich rechazaron el postulado y aseguraron que la bancada no contaba con las voluntades necesarias para aprobar el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «La semana pasada nos faltaban dos votos, y Bullrich no se va a arriesgar con un número así», precisó un dirigente que le responde y a su vez agregó que el pliego de Michelli iba a discutirse durante «la primera sesión, si se votaba tierras».

Lo cierto es que ya es notable que el vínculo entre la senadora y el Poder Ejecutivo no se encuentra en el mejor momento pese a los intentos de demostrar puertas afuera que todo sigue igual. Incluso la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, trató de diluir los rumores de ruptura con una foto conjunta, pero ella sería una de las que más molesta estaría con la senadora.

«Lo de Patricia fue mala praxis. Ella tiene sus dos o tres aliados políticos que va cambiando y se mueve en función de sus intereses», señaló un funcionario.

El malestar se está generalizando dentro del Gobierno, sobre todo porque aseguran que con su actitud, la senadora abrió juego al debate electoral rumbo al 2027 y ya no confían que marche junto a Javier Milei.

Con información de NA