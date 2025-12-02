El Ministerio de Capital Humano nombró a Cecilia Inés Enrich en una dirección del Senaf

El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello designó transitoriamente a Cecilia Inés Enrich en un cargo de dirección dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). La medida se adoptó a través de la Resolución 1156/2025. También se nombró a Fernando Ramón Rey a cargo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, según se publicó en el Boletín Oficial.

El texto señaló que la designación de Enrich se realizó bajo el régimen del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y que el cargo deberá cubrirse mediante los procedimientos de selección previstos en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII del Convenio Colectivo Sectorial. La resolución fijó un plazo máximo de ciento ochenta días para la cobertura definitiva del puesto.

El artículo 3 indicó que la erogación derivada sería atendida con fondos de la Jurisdicción 88 – Ministerio de Capital Humano, asignados a la SENAF. También ordenó notificar a la funcionaria designada y comunicar el acto a la Dirección Nacional del Registro Oficial, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución se dictó con fundamento en las facultades que la Ley de Ministerios confiere al organismo y se integró al sistema administrativo íntegro que regula las designaciones dentro del Estado nacional.

Otro nombramiento en Capital Humano

En otras de las medidas, mediante la Resolución 1161/2025 se designó transitoriamente a Fernando Ramón Rey a cargo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

El texto señaló que el gasto generado será atendido con fondos de la Jurisdicción 88 – Ministerio de Capital Humano, en su área de la Secretaría Nacional de Niñez. También dispuso la comunicación de la medida a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública dentro de los cinco días posteriores a su publicación.

