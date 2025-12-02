Gabinete de Javier Milei: se nombró el reemplazo de Alejandra Monteoliva en la Secretaría de Seguridad Nacional

Martín Alejandro Ferlauto, uno de los que asumirá en Seguridad. Foto: Gentileza NA.

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alejandra Susana Monteoliva al cargo de Secretaria de Seguridad Nacional y designó en su reemplazo a Martín Alejandro Ferlauto. Se trata de cambios en el Gabinete de Javier Milei tras la salida de Patricia Bullrich. La decisión fue instrumentada a través del Decreto 850/2025, suscripto por la Presidencia de la Nación.

Se conoció el reemplazo de Alejandra Monteoliva

El decreto señaló que Monteoliva dejó su cargo a partir del 2 de diciembre. La norma indicó que la funcionaria presentó su renuncia y que el Ejecutivo decidió aceptarla en los términos previstos por la Ley de Ministerios y la normativa aplicable a cargos superiores de la Administración Pública Nacional.

En su artículo 2, el decreto expresó el agradecimiento a la funcionaria por los servicios prestados. El artículo siguiente dispuso que Ferlauto asumiera de inmediato como Secretario de Seguridad Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

La resolución ordenó comunicar la designación a todas las áreas con intervención necesaria para los registros administrativos correspondientes. Además, instruyó la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Se formalizó así el relevo en uno de los cargos centrales del área de seguridad interior.

Alejandra Monteoliva juró como ministra en reemplazo de Bullrich

Alejandra Monteoliva juró este martes como ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo tras casi dos años de gestión.

Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, donde aseguró que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

