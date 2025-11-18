El ministro de Seguridad respaldó al intendente de Plaza Huincul luego de la amenaza que sufrió

Después de calificar a las amenazas sufridas como un hecho de «extrema gravedad», el intendente Claudio Larraza recibió al ministro de Seguridad, Matías Nicolini en Plaza Huincul. El funcionario provincial trajo el apoyo del gobierno y señaló que se debe trabajar para «garantizar la protección institucional y personal de los funcionarios».

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini viajó este martes a Plaza Huincul para entrevistarse con el intendente Larraza. La visita estuvo contextualizada en el apoyo hacia la administración municipal, después de la amenaza que sufrió el jefe comunal huinculense y el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio.

En la reunión, Larraza le transmitió al funcionario provincial la preocupación por lo ocurrido y lo calificó como de «extrema gravedad». Luego, agregó que este tipo de agresiones «atentan contra la convivencia democrática y el respeto institucional». Desde la comuna se adelantó que está a disposición de la justicia para avanzar con el esclarecimiento del hecho.

Además, el intendente Larraza subrayó que la presencia del ministro de Seguridad, transmite un «compromiso claro con la institucionalidad, el orden y la seguridad de todos los funcionarios y vecinos. Plaza Huincul necesita y merece trabajar en paz, con respeto y sin violencia».

A su turno, el ministro Nicolini describió que la idea es trabajar de manera conjunta y coordinada entre los estados municipal y provincial más las autoridades judiciales, «para garantizar la protección institucional y personal de los funcionarios, y resguardar la tranquilidad de toda la comunidad».

El ordenamiento de las obras públicas

Las agresiones de las que fueron blanco los funcionarios municipales el jueves pasado fueron atribuidas a una serie de medidas que adoptó el municipio relacionadas a la ejecución de las obras públicas.

En este sentido, se indicó que la comuna puso en marcha un ordenamiento de las obras públicas, con controles estrictos sobre avances, pagos y cumplimiento de funciones por parte de los monotributistas, a quienes se les asigna los trabajos. En este aspecto, el Ejecutivo ha detectado irregularidades por lo que resolvió tomar medidas para revertir esta situación.

Las amenazas fueron vertidas cuando el intendente Larraza, junto al secretario de Hacienda, Cancio, y otros funcionarios recorrían las obras del parque de la Integración que se ejecutan en este momento. Este espacio verde fue desplazado hacia el este en el sentido al Pasaje Tucho Pérez, debido a que en su lugar se levanta el supermercado Carrefour Maxi, cuya inauguración se espera para las próximas semanas.